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「紀曉嵐」編劇史航涉性騷 5女曬證據…聞頭髮、抓屁股、舔耳朵

中國新聞組／北京3日電
史航(右)與女子的對話。(取材自微博)
史航(右)與女子的對話。(取材自微博)

知名編劇史航被爆騷擾多名女性，他以「情緒我理解」回應質疑，引發受害者不滿，五名女性2日發布聲明稱受到史航聞頭髮、抓屁股，甚至「伸舌頭，把口水流進耳朵」等強迫行為，要求史航道歉。目前發聲的受害者至少已12名，史航則稱他與幾個當事人都有不同程度的交往，不存在性騷擾

來源：YouTube

豆瓣用戶「青年編輯們」日前發布了一篇匿名投稿，一名女孩指控曾參與「鐵齒銅牙紀曉嵐」的編劇史航，曾在2019年對其實施言語和肢體的性騷擾。在多方壓力下，史航1日在微博回應，否認了自己所遭到的指控，稱情況不屬實。

史航(右)與女子的對話。(取材自微博)
史航(右)與女子的對話。(取材自微博)

澎湃新聞報導，針對史航的這則回應，五名女性2日發布了聯合聲明，並提供了部分可以證明性騷擾證據，稱「鼓起勇氣才能述說的傷痛，是被冒犯和侵害的事實，不是一種情緒」。

受害者小黃指出，2019年她被史航在其北京住宅及住宅小區內聞頭髮、舔耳朵。受害者QY說，她2016年採訪史航後，被他偷拍照片後在微信中言語騷擾；2017年在另一個工作場合被史航抓屁股舔耳朵騷擾。

受害者XB說，她2022年3月29日和史航在深圳吃飯，史航合照時摟捏她腰部，在車內強行摸手牽手。受害者WZ表示，剛畢業不久的她在2017年10月烏鎮戲劇節期間，被史航言語騷擾以及突然扯開衣服領口。

受害者S說，2008或者2009年，她在雍和宮附近參加讀庫的聚會，史航說可以順路載她，還稱自己是「圈子裡出名的好人」，結果S上車後，史航伸舌頭，把口水流進她耳朵裡。

5名受害女性聲明稱，大多數的情況下，史航與受害者存在意見領袖與粉絲、嘉賓與工作人員、前輩與後輩等不對等的權力關係。也因此更難在被騷擾的當下對史航作出反抗。

編劇史航爆出性騷擾疑雲。(取材自微博)
編劇史航爆出性騷擾疑雲。(取材自微博)

對此，史航2日當晚再度在微博上發文回應，他並貼出部分對話紀錄稱「他和幾個當事人都有不同程度的交往」，所以不存在性騷擾一事。

史航解釋自己從未違背女性意願，亦從未利用過所謂的強權地位侵犯任何人，發出這些微信聊天記錄也只是想要還原真相，也不能接受出於任何原因導致的對事實的扭曲。

史航放出的對話紀錄引發網友討論，有人提問「12個都交往過嗎」、「這幾張聊天記錄能證明交往」、「從女性角度看確實是騷擾」，但也有網友說對話看起來像「互撩」。

性騷擾 微信 微博

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