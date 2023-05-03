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在韓遭辱「中國崽子」 博主「3國語言」反嗆 網友大讚

中國新聞組／北京3日電
中國博主「首爾超級小金」表示自己在南韓旅遊時，遭韓女辱罵「中國崽子」。（取材自視頻截圖）
中國博主「首爾超級小金」表示自己在南韓旅遊時，遭韓女辱罵「中國崽子」。（取材自視頻截圖）

在抖音擁有近百萬粉絲的中國博主「首爾超級小金」，近日在南韓與朋友參加音樂節時，遭兩名南韓女子辱罵「中國崽子」等歧視性語言。不過博主不甘示弱，立刻用三國語言回擊，影片在各個社交平台引發熱議，中國網友看了大讚博主「好厲害」、「讀書的意義就是如此了」

香港01報導，「首爾超級小金」在影片中稱，與朋友在洗手間外排隊時，遭旁邊南韓女生白眼，嘴裡罵著「中國崽子」等侮辱性言詞。他用韓文回擊韓女「好好說話」後，女子又接連用不熟練的英文和日文繼續辱罵。

據報導，博主立刻再用英文指責，「You are resist girl，you don't have manner！（你就是歧視別人的女孩，毫無風度）」並用流利的日文要她「安靜點，很吵」。

不過，韓女不但沒有收斂，還和朋友繼續用英文罵罵咧咧。「首爾超級小金」稱雖然很生氣，但面對「這種人」還是會保持包容的心態。他還建議兩個南韓女生「改變自己，多學點語言多學點英語。」

該博主的影片引發中國網友熱議，有人讚其三國語言回擊「好厲害」、「好牛精通日韓英，那女的沒想到遇到硬茬了」。還有網民表示，該博主充分體現了「學好外語的重要性」，「感受到讀書有多重要」、「要學會N種外語的重要性……關鍵場合不會輸……」、「文化之間的較量，虐打對方」。

南韓 歧視 香港

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