我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

「紀曉嵐」編劇史航被控性騷擾：突然湊上深聞女孩頭髮

中國新聞組／北京2日電
多名女性指控著名編劇史航性騷擾：強行聞頭髮親耳朵，愛說「總裁語」。（取材自極目新聞）
多名女性指控著名編劇史航性騷擾：強行聞頭髮親耳朵，愛說「總裁語」。（取材自極目新聞）

豆瓣用戶「青年編輯們」日前發布了一篇匿名投稿，一名女孩指控曾參與「鐵齒銅牙紀曉嵐」的知名編劇史航，曾在2019年對其實施言語和肢體的性騷擾，指控他未經允許就「突然湊上了深深吸了一口」女孩的頭髮，「史航性騷擾」相關話題一度衝上微博熱搜。史航尚未發布任何回應。

極目新聞報導，上述投稿稱，女孩2019年在某個電影節上與史航相識，有次受邀去他家中做客，史航未經女孩允許，就「突然湊上了深深吸了一口」她的頭髮。女孩感到不舒服，當面指責他，並馬上提出要走。史航向她道歉後，又堅持要送她下樓，並在樓梯間又親了她的耳朵。在女孩表示憤怒後，他又道歉了，說是「忍不住」。

投稿發出後，衝上了微博熱搜。很快，又有多名受害者以匿名或實名的方式站出來，控訴史航用相似的方式對其進行性騷擾。

澎湃新聞報導，之後共有六名受害者發聲控訴，性騷擾發生的時間跨度很大，早則十幾年前，晚則最近幾個月；性騷擾發生的地點也包括工作場合、家中以及餐廳，甚至車上；騷擾的方式也包括有猥褻性的語言和肢體接觸等。

第一個發文指控史航性騷擾的受害者女孩小黃（化名）表示，她被史航性騷擾的時間是2019年8月6日。

公開信息顯示，史航現年52歲，是中國知名編劇、策畫人。他1992年畢業於中央戲劇學院戲劇文學系，2017年3月，史航在CCTV6電影頻道主持「鸚鵡話外音」節目，還因參加「奇葩說」為網友所熟知。

事態發酵後，不少網友在史航的微博評論區裡留言指責，也有不少網絡大V喊話史航，讓他盡快做出回應。不過，史航並未發布任何消息進行回應。

性騷擾 微博 電影

上一則

中國男子擁290萬組帳密涉非法存取 在日本被捕

延伸閱讀

憂軍事衝突風險升高 日本家長不想讓孩子進自衛隊

憂軍事衝突風險升高 日本家長不想讓孩子進自衛隊
亞裔無照按摩師 性騷擾被捕

亞裔無照按摩師 性騷擾被捕
打招呼對女老師又摸又捏 台東1校長性騷擾被判刑6個月

打招呼對女老師又摸又捏 台東1校長性騷擾被判刑6個月
南加內陸亞裔按摩師性騷擾被捕

南加內陸亞裔按摩師性騷擾被捕

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回