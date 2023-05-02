「紀曉嵐」編劇史航被控性騷擾：突然湊上深聞女孩頭髮

多名女性指控著名編劇史航性騷擾：強行聞頭髮親耳朵，愛說「總裁語」。（取材自極目新聞）

豆瓣用戶「青年編輯們」日前發布了一篇匿名投稿，一名女孩指控曾參與「鐵齒銅牙紀曉嵐」的知名編劇史航，曾在2019年對其實施言語和肢體的性騷擾 ，指控他未經允許就「突然湊上了深深吸了一口」女孩的頭髮，「史航性騷擾」相關話題一度衝上微博 熱搜。史航尚未發布任何回應。

極目新聞報導，上述投稿稱，女孩2019年在某個電影 節上與史航相識，有次受邀去他家中做客，史航未經女孩允許，就「突然湊上了深深吸了一口」她的頭髮。女孩感到不舒服，當面指責他，並馬上提出要走。史航向她道歉後，又堅持要送她下樓，並在樓梯間又親了她的耳朵。在女孩表示憤怒後，他又道歉了，說是「忍不住」。

投稿發出後，衝上了微博熱搜。很快，又有多名受害者以匿名或實名的方式站出來，控訴史航用相似的方式對其進行性騷擾。

澎湃新聞報導，之後共有六名受害者發聲控訴，性騷擾發生的時間跨度很大，早則十幾年前，晚則最近幾個月；性騷擾發生的地點也包括工作場合、家中以及餐廳，甚至車上；騷擾的方式也包括有猥褻性的語言和肢體接觸等。

第一個發文指控史航性騷擾的受害者女孩小黃（化名）表示，她被史航性騷擾的時間是2019年8月6日。

公開信息顯示，史航現年52歲，是中國知名編劇、策畫人。他1992年畢業於中央戲劇學院戲劇文學系，2017年3月，史航在CCTV6電影頻道主持「鸚鵡話外音」節目，還因參加「奇葩說」為網友所熟知。

事態發酵後，不少網友在史航的微博評論區裡留言指責，也有不少網絡大V喊話史航，讓他盡快做出回應。不過，史航並未發布任何消息進行回應。