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住客聞到臭味 拉薩客棧床底藏屍曝光 鐵警扮列車員抓獲犯案男子

中國新聞組／北京2日電
現場抓捕畫面。（取材自中國甘肅網）
現場抓捕畫面。（取材自中國甘肅網）

拉薩一網紅客棧日前有遊客入住後聞到臭味，發現床底竟然藏有屍體，警方據報偵查，發現嫌犯高某在作案後乘列車逃逸，鐵路民警扮成列車員將高某抓獲。案件正在進一步調查中。

來源：YouTube

極目新聞報導，網民張先生表示，4月20日前往拉薩旅遊，也是自己第一次到拉薩。「古藏ＸＸ客棧」屬於網紅民宿，比較搶手，20日當天沒有房間。他們第二天（21日）中午辦理入住，房型為大床房，位置在3樓。入住後床底傳出臭味，以為是樓下傳來的「麵包味」，躺在床上3小時，其後要求換房，至凌晨警員到來，才揭發是凶殺案，自己懵然不知伴屍3小時。

張先生說，晚上換衣服出門吃飯，當時已聞到一些臭味，但是沒多想。當天傍晚7點半左右回來時，味道就變濃了。因為自己脫了鞋，還以為是自己的腳臭。晚上10時半再次回到房間時，發現房間臭得受不了。立即要求服務員把房間換到了4樓。沒想到22日凌晨1時半左右，服務員敲響了他的房門，說樓下有警察找，並把他帶到了之前入住過的3樓那個房間。「到了一看，我驚呆了，好多警察，後來才知道是刑警隊的。原來發生凶殺案，屍體被發現在床底下，已躺了好幾天了，所以開始發出屍臭味。

鐵警扮成列車員鎖門抓獲嫌疑男。（視頻截圖）
鐵警扮成列車員鎖門抓獲嫌疑男。（視頻截圖）

張先生表示，聽警方說，客棧目前下架了，處於停業整頓狀態。發生此事後，現在他每晚都失眠。

據報導，蘭州鐵路公安接受央視採訪時表示，4月21日，接西藏自治區拉薩市公安局刑警支隊通報稱，在拉薩一客棧內發現被害人王某屍體，經查，王某係被高某殺害。

高某作案後乘坐k306次列車逃跑，反偵查意識非常強，考慮到是暴力犯罪且嫌疑人作案手段凶殘，結合列車夜間運行，旅客都在睡夢中沒有防範意識，車上只有一名警力的情況，蘭州鐵路公安處立即協調增派5名警力支援，裝扮成列車員，利用核驗車票信息的藉口，將嫌疑人高某鎖閉列車端門，最終將高某抓獲。目前，案件正在進一步調查中。

公安 警察 暴力犯罪

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