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防偷窺？壺口瀑布外砌牆 網友批：天天喊母親河，想看媽還得掏錢

中國新聞組／北京1日電
據一名網友所發布視頻，壺口瀑布陝西側較高的圍牆，山西側有圍擋物。（取材自極目新聞）
據一名網友所發布視頻，壺口瀑布陝西側較高的圍牆，山西側有圍擋物。（取材自極目新聞）

近日，黃河壺口瀑布沿線兩側被砌上圍牆、圍上圍擋，引來部分遊客吐槽稱，圍牆擋住了視線，他們必須花100元人民幣買門票進景區才看得到壺口瀑布，質疑景區3年前就建牆是為防遊客偷窺，無異「搶錢」， 「難道以後我看大自然都得先掏錢？」。官方對圍牆興建理由則說法不一，究竟為何而建，當地領導正處理了解中。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，據一名網友所發布視頻，壺口瀑布陝西側較高的圍牆，山西側有圍擋物。該網友稱，壺口瀑布沿線兩側均有圍牆或圍擋物，在外部無圍擋物附近，無法看到壺口瀑布。她在視頻中說，「看，這都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才能看，不花錢的話就圍著圍牆，怕看壺口瀑布。」

（視頻截圖）
（視頻截圖）

該網友還在其視頻評論區留言，「只有旅遊車才能通過」。另有網友留言，「為了防止偷窺」「這個國道我們本地人都不讓走，別說外地人了」。

視頻
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報導指出，在該網友發布視頻評論區，不少人質疑壺口瀑布兩側設有圍擋物的做法，「自然景觀，人為圍起來，出於安全考慮你弄個圍欄也行，弄個密不透風的牆，是見不得光嗎」；「天天喊黃河呀我的媽，娃想看媽還得掏錢」。

一名網友劉先生說，他2022年夏天去壺口瀑布景區「當時兩邊就有圍擋了，只能買票進去，站在外面是看不到裡面的。」在某視頻網站，一名up主曾於2020年4月發布視頻稱，「壺口瀑布，大自然的饋贈，卻被圍牆變成了高價景區。」在其視頻中可看到，壺口瀑布陝西側有一段長圍牆。

報導說，陝西省延安市宜川縣宣傳部一工作人員說，「圍牆應該是景區建的嘛，因為那圍牆在路上，可能怕遊客圍觀出現意外情況，應該是這樣。」網上產生輿情，領導正在處理。

山西省臨汾市吉縣文旅局一工作人員稱，壺口瀑布山西側確有圍擋物，「那邊停車場附近在修建，為了安全所以圍起來，並非為了防止遊客偷窺景色，等停車場建好了會拆除，遊客可以通過正常渠道買門票進入景區，並不影響遊覽壺口瀑布美景。壺口瀑布景區則尚未回應。

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