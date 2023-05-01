打到天上去 2乘客搭飛機起衝突 萬米高空互撕鬥毆

兩乘客坐飛機，在萬米高空互撕鬥毆。(取材自九派新聞)

安徽一網友日前曬視頻稱，兩名乘客在飛機上打架鬥毆，當時飛機正行駛在萬米高空，此事引發廣泛關注。目擊者表示，是後排將膝蓋抵在前排座椅上，多次提醒不聽，引發衝突。

來源：YouTube

九派新聞引述河北廣播電視台農民頻道報導，視頻顯示，前後座兩人正在互相拉扯撕拽，旁邊的乘客拉住兩人勸阻，空姐也在安撫乘客並進行調解。

視頻拍攝者稱，事發時飛機正行駛在1萬米高空。兩名乘客之所以起衝突，是因為後排把膝蓋抵在前排靠椅上，前排提醒數次後，後排依然不聽，前排動手把後排的腿拍下去了，最終升級為肢體衝突。

另據河南手機 報新界報導，這起衝突事件疑似發生在首都航空一架由麗江飛往合肥的航班上。

對於這兩名乘客的行為，網友也是紛紛譴責，「太嚇人了，都打到天上去了。」

也有網友支招，遇到前排乘客類似情況千萬不要動手，「這種情況一定是叫空姐或空警處理，切不可動手打架，有理也變沒理了。」