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南京租客和中介鬧糾紛 竟從23樓扔冰箱洩憤

中國新聞組／北京1日電
南京一租客因糾紛從23樓扔冰箱等家電，砸毀樓下電動車，已被列為刑事案件處理。（取材自極目新聞）
南京一租客因糾紛從23樓扔冰箱等家電，砸毀樓下電動車，已被列為刑事案件處理。（取材自極目新聞）

江蘇南京一小區日前傳出有男子與人發生糾紛，竟從23樓往下扔家電，所幸未造成人員受傷，事發後男子已被警方帶走。警方表示，已將此事列為刑事案件處理。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳消息稱，上月28日南京建鄴區清澤園一小區，一名男性租客疑因與中介人員發生糾紛，從23樓往下扔家電，包括鍋碗瓢盆、油煙機、洗衣機、冰箱等。

相關視頻顯示，在一高層住宅樓，有人在較高的樓層將冰箱從窗口推出，樓下有電動車被砸毀，現場散落很多碎片。

該小區所屬社區居委會工作人員表示，事發後民警及時將該男子帶走，所幸沒有人受傷。

南京市公安局建鄴區分局蓮花派出所民警表示，警方已將此事列為刑事案件處理。

對此，網友紛紛留言：「好可怕，洩憤扔冰箱」，「怎麼能提得動冰箱啊？」，「關鍵是有這麼大窗口？」，「與這樣的鄰居為鄰真的小命提手裡」，「這如果砸到人不得出人命啊」，「為什麼拍視頻的人會提前架好手機拍呢？他怎麼知道要扔冰箱的？」，「扔冰箱的時候樓下已經全是人了，說明之前已經扔了很多東西了」，「這種人必須重判」。

極目新聞報導指出，「刑法」第291條之2的「高空拋物罪」規定，從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或單處罰金。有前款行為，同時構成犯罪的，依據處罰較重的規定定罪處罰。

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