分享卻沒人理…中國這位父親退出家庭群 釣出一群「同款爸」

中國一名網友PO出愛分享的爸爸無人回應，因此退出家庭群的截圖，引發許多人討論。（取材自橙市新聞）

一名中國網友日前PO出「因分享無人回應，爸爸退了家庭群」截圖，相關話題引發公眾關注，一度衝上熱搜第一。不少網友在留言區曬出「同款退群爸爸」，有人說自己的爸爸「已經兩進兩出了，愛秀又玻璃心，沒辦法，他開心就好」；有網友支持爸爸退群：「分享卻落空，的確是很悲傷的事情」。也有人認為，天天發一些無聊視頻或問候圖片，「說實話，很煩」。

綜合媒體報導，這名網友在文中寫道，自己的父親「是一個愛分享的老頭，平時遇到有趣的事、好看的內容都會第一時間發到家族群裡」，自己會給爸爸捧場，但家族群裡其他親戚對他發的內容幾乎不作回應。於是，爸爸義無反顧地「官宣」退出家族群，決定更加優雅地過好自己的生活。

該網友還曬出父親在群裡的分享和退群前發的最後一段文字，寫道「一個群是親人分享喜怒憂愁善感的小團體，沒人回應這個群就沒有存在的意義，沒人關注點讚溝通這個群就沒有存在的意，不好意思我先退出了，你們吉祥安康」。

該網友分享後獲得許多迴響，多數回覆的網友都表示叔叔很可愛，除了曬出「同款退群爸爸」，有人分享自己的舅舅舅媽也是一樣，「即使無人回應，還是堅持分享，內心夠強大」。

不過網路上對於退群一事持不同的看法，有網友支持退群的爸爸：「分享欲落空的確是很悲傷的事情」，「分享了開心的事情，沒有人回應是真的難受，退了就退了吧！」，「好逗，想起了姥姥，大家都在上班，說沒人和她視頻，也要退群，賊可愛」。

但也有人認為，每個人有自己的生活，沒精力和你同喜同悲，「天天發一些無聊的視頻或每天早上都發那些問候的圖片，說實話，很煩」，「我就是那種完全不會點讚別人的人，浪費時間。不關心別人生活應該沒罪吧」。