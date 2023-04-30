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網上醜化英雄烈士帳號、平台 網信辦從嚴處置

中國新聞組／北京1日電
羅昌平此前不當言論被網友曝光。（取材自微博）
羅昌平此前不當言論被網友曝光。（取材自微博）

今天5月1日是英雄烈士保護法實施五周年。中央網信辦網路法治局副局長、一級巡視員侯雲灝表示，網信部門高度重視英雄烈士保護工作，會嚴肅處理違反英烈保護法的網上言行，包括從嚴處置傳播醜化惡搞英雄烈士違法違規信息的帳號及網站平台。

澎湃新聞報導，侯雲灝表示，英雄烈士保護法第22條、第23條等明確規定，禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，有發現相關行為的，應當及時依法處理。網信部門一直以來秉持依法治網、快速反應、依法打擊的嚴明態度，嚴肅處理違反英雄烈士保護法的網上言行。

一是緊盯突出問題。針對網上傳播戲謔英雄烈士的「惡搞視頻」、歪讀曲解甚至惡搞歷史經典、散布歷史虛無主義等突出亂象，不斷提高發現力、處置力，從嚴處置傳播醜化惡搞英雄烈士違法違規信息的帳號及網站平台。

二是納入清朗系列專項行動。開展「清朗·打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，將侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神的謠言信息作為重點整治內容，加大監測查證力度，從嚴懲治違法違規帳號，公開曝光典型案例，有力震懾造謠傳謠行為。

另據香港01報導，網上近年來時出現惡搞烈士的作品及針對烈士的謠言或言論，引起爭議。例如，2021年微博「大V」羅昌平使用微博帳號，將中國志願軍「冰雕連」稱為帶有粗口意味的「沙雕連」，遭海南省三亞市城郊人民檢察院依「發表侮辱志願軍英烈名譽、榮譽言論」向法院提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。

後來，法院判處羅有期徒刑七個月，並需在新浪網、法治日報和解放軍報公開道歉。

羅昌平2011年發布侮辱人民幣的貼文。（取材自微博）
羅昌平2011年發布侮辱人民幣的貼文。（取材自微博）

微博 解放軍 香港

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