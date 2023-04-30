吃乳豬後腹痛 廣州婦抽出2000毫升「油漿」撿回命

醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

廣州一名52歲女子只因吃了幾塊烤乳豬，便開始肚痛不止，一度被送入ICU搶救，最終醫師在她的血液中抽出近2000毫升「油漿」才轉危為安。

中新網報導，莫姓女子4月15日吃了幾塊烤乳豬肉，當晚半夜開始腹痛，並不斷加劇，還擴散至背部，同時伴有噁心腹脹。第二天下午，疼痛難忍的她來到廣東祈福醫院看急診。

驗血報告顯示莫女的甘油三酯超標10倍，正常人血脂一般為小於1.9mmol/L，而她已超出檢查上限50mmol/L。消化內科醫師龔秀麗診斷莫女為高甘油三酯血症性急性胰腺炎，當即送入ICU。

ICU醫師為莫女進行雙重血漿置換，她的呼吸慢慢平緩下來，病床邊的血透機上輸入的血漿和過濾出的血漿對比明顯，正常的血漿清澈透亮，是淡黃色透明狀的，而從莫女身體裡過濾出的血漿，油花花一片，已經是奶黃色的油脂。

報導指出，經過兩次雙重血漿置換治療，血脂才終於降到相對安全的區間。後續經過抗炎、抑酸、護胃、抑酶、營養支持等一系列治療，莫女兩天後達到出院標準。

那麼這麼多「油」從何來？莫女身高160公分，體重約50公斤，並不胖，幾塊烤乳豬能有這麼多「油」嗎？ICU醫師馬雪琪表示，烤乳豬只是導火線，發病的罪魁禍首是原發性脂蛋白代謝異常。原來，莫女曾反覆因病誘發胰腺炎而入院，近日吃了幾塊烤乳豬後，身體再次「強烈抗議」，誘發高甘油三酯急性胰腺炎。

馬雪琪指出，高脂血症分為原發性血脂異常和繼發性血脂異常，原發性血脂異常指無明確引起血脂異常的繼發因素，大多是由於單一基因或多個基因突變所致，具有家族聚集性，有明顯遺傳傾向；長期暴飲暴食、重油重鹽則會導致繼發性高脂血症。

需注意的是，無論原發性還是繼發性高脂血症，都可能會引發脂肪肝、動脈粥樣硬化、糖尿病 、急性胰腺炎等疾病。建議定期體檢，合理膳食，適當運動。