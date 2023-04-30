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90後自稱老中醫 私人訂製壯陽藥賺900萬

中國新聞組／北京30日電
90後男子聲稱「老中醫私人訂製」，賣的只是普通藥品，獲利900萬人民幣。 （取材自央廣網）
90後男子聲稱「老中醫私人訂製」，賣的只是普通藥品，獲利900萬人民幣。 （取材自央廣網）

「90後」男子周建德為非法牟利，開設一電子商務公司後夥同妻子及十餘名員工，聲稱擁有「數十年從醫經驗的老中醫坐堂」，無證在線冒充中醫售賣未經官方認可的男性壯陽藥，共計獲利900餘萬元（人民幣，下同，約130萬美元），近日被上海市青浦區人民檢察院以涉嫌詐騙罪提起公訴。

央廣網報導，1990年出生的周某於2015年6月，與妻子成立一電子商務有限公司。自2021年中旬起，周某認為男性壯陽藥具有市場，遂利用私人渠道購買了一批廉價「藥品」，每30天劑量的成本約在200元。

隨後他組織員工在網上大量投放「周氏中醫館」的廣告並附微信二維碼，聲稱擁有「數十年從醫經驗的老中醫坐堂」、「專治男性疾病療效顯著」、「一人一方」。妻子與員工雖知該行為為詐騙，仍配合進行廣告投放和客戶對接。

很快就有大量男性加微信諮詢，員工便自稱「中醫助理」詢問客戶身體狀況、症狀等具體信息，稱「會將情況向周醫師匯報，稍後將由周醫師針對客戶情況進行藥方定制」。

過一會，客服假冒醫師名義，為其配置固元丸、固元茶、八寶丸等藥品，聲稱「純中藥、純植物調理、療效顯著」，要求服用30到40天療程，收費1500至2500元不等，還會贈送鹿鞭膏。

實際上，周某等人賣給不同症狀的客戶的產品都是一模一樣，不同療程的顧客收到的貨物也並無差別，「私人訂製」僅是噱頭。

多名客戶收到藥品服用一段時間後，感覺沒有效果，再次聯繫周某，卻發現回覆寥寥，甚至好幾天才回一句，完全沒有了原先的熱情態度，這才得知自己上當受騙，隨後報警。

2022年9月28日，警方在周某公司內抓獲其妻子及員工，同日下午周某至派出所投案自首，同時在其住處地下車庫內查獲未售賣的假藥8箱。經鑑定，以上所售藥品均為非國家認可且無實際藥效產品，實際可歸類為食品。經審查，上海市青浦區人民檢察院對周某依法提起公訴。

據報導，網上所謂「專業醫師」、「按需配藥」，無疑滿足當代人追求健康的心理，但也存在所謂醫師卻並無從業資格證，或藥物涉嫌假冒、成分不穩定等情況，隨意求醫很耽誤最佳治療時間，也易帶來不可控的不良反應，導致病情加重。

微信 詐騙

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