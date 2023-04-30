我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

瀋陽街道招牌全是「黑底白字」 網：婚紗婚慶店怎麼辦？

中國新聞組／北京30日電
瀋陽某街道為打造景觀路，規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）
瀋陽某街道為打造景觀路，規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）

近日，「瀋陽一街道沿街店舖被統一規定黑底招牌」的消息引發網友熱議，話題登上微博熱搜榜。

環球網報導報導，瀋陽大東區大東路街頭出現了一家「黑色風格」的蜜雪冰城，與其他連鎖店不同，該招牌為黑底白字，周邊店舖也是同款色系的招牌。網友發布的多段視頻顯示，一處十字路口的沿街商舖包裝為黑色，招牌也是黑底白字。

瀋陽某街道規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）
瀋陽某街道規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）

網友評論道：「沿街店舖都是黑底招牌嗎，婚紗婚慶店怎麼辦？」「見過景區裡面會統一招牌，但是黑底白字的招牌少見」「單看視頻，很難認出這是蜜雪冰城。」還有人說：「有點膈應……」。

該店店員表示，周邊多家店舖都是這樣的招牌，是統一要求的，具體原因不是很清楚。

大東區萬泉街道辦事處的工作人員表示，此處打造的是「景觀路」，是歷史文化街區，沿街店舖基本都是統一規定的「黑底」招牌，具體情況可以諮詢城管部門。工作人員稱，「好像去年就開始建，現在已經成型了」。

瀋陽某街道「黑色風格」的蜜雪冰城。（取材自微博）
瀋陽某街道「黑色風格」的蜜雪冰城。（取材自微博）

而在引發爭議後，委員會宣傳部官方微博發布回應表示：「東路歷史文化街區改造工程是2020年啟動建設的道路有機更新項目，引入國內專業設計團隊規劃設計，商舖牌匾設計定位在『新中式』風格，採用中國水墨畫的黑白灰為底色，輔以金黃、磚紅等提亮顏色，經協商將商舖logo、企業文化等元素融入牌匾設計中」。

回應中並稱，針對網友提出的部分商舖牌匾設計問題，大東區相關部門結合正在實施的二期改造工程，第一時間逐一走訪商舖，聽取改造意見，由工程方對相關牌匾進行調整優化。

據大東區政府官網文章介紹，當地將全長1700米的大東路上，現有的三陵衙門、東關教會、鐵錨文創園等12個文旅項目，和新瑪特、中糧大悅城、南華中環廣場、龍之夢、吾悅廣場5大商業綜合體串珠成鏈。形成以大東路為橫軸，東順城街、大十字街、小十字街、東邊城街、滂江街為縱向，西起撫近門東至滂江街，集聚歷史文化、工業文化等多種文化特徵的「一橫五縱」歷史文化街區。

微博

上一則

不戀愛、不結婚、不買房、不生孩子…中國的四不青年

下一則

90後自稱老中醫 私人訂製壯陽藥賺900萬

延伸閱讀

場邊人語／熱火尼克 互爭認可

場邊人語／熱火尼克 互爭認可
影/南加內陸國家歷史地標原是美事 卻有居民不引以為傲

影/南加內陸國家歷史地標原是美事 卻有居民不引以為傲
阿市雙屍案 疑是華裔夫婦 警初步研判男殺女後自戕

阿市雙屍案 疑是華裔夫婦 警初步研判男殺女後自戕
毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

毒品危機 州長突擊視察金山田德隆區和南市場街區

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童