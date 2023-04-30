瀋陽街道招牌全是「黑底白字」 網：婚紗婚慶店怎麼辦？

瀋陽某街道為打造景觀路，規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）

近日，「瀋陽一街道沿街店舖被統一規定黑底招牌」的消息引發網友熱議，話題登上微博 熱搜榜。

環球網報導報導，瀋陽大東區大東路街頭出現了一家「黑色風格」的蜜雪冰城，與其他連鎖店不同，該招牌為黑底白字，周邊店舖也是同款色系的招牌。網友發布的多段視頻顯示，一處十字路口的沿街商舖包裝為黑色，招牌也是黑底白字。

瀋陽某街道規定路招牌需「黑底白字」，網民稱看起來像殯葬一條龍。（取材自微博）

網友評論道：「沿街店舖都是黑底招牌嗎，婚紗婚慶店怎麼辦？」「見過景區裡面會統一招牌，但是黑底白字的招牌少見」「單看視頻，很難認出這是蜜雪冰城。」還有人說：「有點膈應……」。

該店店員表示，周邊多家店舖都是這樣的招牌，是統一要求的，具體原因不是很清楚。

大東區萬泉街道辦事處的工作人員表示，此處打造的是「景觀路」，是歷史文化街區，沿街店舖基本都是統一規定的「黑底」招牌，具體情況可以諮詢城管部門。工作人員稱，「好像去年就開始建，現在已經成型了」。

瀋陽某街道「黑色風格」的蜜雪冰城。（取材自微博）

而在引發爭議後，委員會宣傳部官方微博發布回應表示：「東路歷史文化街區改造工程是2020年啟動建設的道路有機更新項目，引入國內專業設計團隊規劃設計，商舖牌匾設計定位在『新中式』風格，採用中國水墨畫的黑白灰為底色，輔以金黃、磚紅等提亮顏色，經協商將商舖logo、企業文化等元素融入牌匾設計中」。

回應中並稱，針對網友提出的部分商舖牌匾設計問題，大東區相關部門結合正在實施的二期改造工程，第一時間逐一走訪商舖，聽取改造意見，由工程方對相關牌匾進行調整優化。

據大東區政府官網文章介紹，當地將全長1700米的大東路上，現有的三陵衙門、東關教會、鐵錨文創園等12個文旅項目，和新瑪特、中糧大悅城、南華中環廣場、龍之夢、吾悅廣場5大商業綜合體串珠成鏈。形成以大東路為橫軸，東順城街、大十字街、小十字街、東邊城街、滂江街為縱向，西起撫近門東至滂江街，集聚歷史文化、工業文化等多種文化特徵的「一橫五縱」歷史文化街區。