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豫章書院凌虐學生 一審囚4人 吹哨人對判決失望

中國新聞組╱上海29日電
豫章書院凌虐學生案，一審判囚四人，一人免罰，五名被告人均表示服判，不再上訴。(取材自南方人物周刊)
豫章書院凌虐學生案，一審判囚四人，一人免罰，五名被告人均表示服判，不再上訴。(取材自南方人物周刊)

2013年成立、專門接收叛逆青少年的江西南昌「豫章書院」，2017年爆出體罰、虐待學生後停辦，之後一些學生陸續向警方報案；近日豫章書院案在發回重審後，迎來一審宣判，四名被告被判囚11個月至2年10個月不等，一人免刑事處罰。五名被告人均表示服判，不再上訴。

來源：YouTube

綜合陸媒報導，豫章書院號稱能治療網癮，實際卻是施行拘禁、凌虐，其堪比二戰集中營的惡行在2017年10月曝光，期間傳出有學生輕生，2023年3月31日二審開庭，新增7名受害者提告，原告人數來到19名。

澎湃新聞報導，被告吳軍豹、任偉強等人創辦的「豫章書院」，對外宣稱「用國學啟發90後、00後」，吸引不少家長將自家「問題小孩」送去管教，但豫章書院裡實際上只有無止盡的監視、凌虐、拘禁。

法院經審理認為，吳軍豹、任偉強、張順、陳賓、屈文寬等五名被告違規對學生進行所謂涉及心理治療活動的「森田療法」，又將學生帶到「煩悶解脫室」禁閉，在辦學過程中非法剝奪他人的人身自由，構成非法拘禁罪；至於附帶民事的學費、交通費、律師費、精神損害撫慰金、醫療費用等訴訟請求，予以駁回。

豫章書院案揭發人「溫柔JUNE」回應，此次判決結果與此前大致相同，對此感到失望，他認為至少應該退還學費等民事方面的訴訟請求。「溫柔」稱自己和幾名原告人，一直期待能增加被告人的罪名，希望被告人能夠因冒充國家公職人員招搖撞騙，以及虐待被看護人的行為受到懲罰，以此起警示作用。

豫章書院號稱能治療網癮，實際卻是施行拘禁、凌虐。(取材自荔枝新聞)
豫章書院號稱能治療網癮，實際卻是施行拘禁、凌虐。(取材自荔枝新聞)

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