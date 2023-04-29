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求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

中國新聞組╱北京29日電
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

中國網路近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名幼教女老師在網上平台叫車，車程距離約230公里，預估520.37人民幣，但因為她身上沒錢，竟然提出「肉體抵車資」，更在備註寫明瘋狂要求，推出10秒即吸引超過10名司機搶單，最終被「秒殺」，讓一眾司機大嘆「可惜沒搶到」。

綜合陸媒報導，從網上流傳的網約車訂單圖片見到，該女教師出發地點為浙江寧波市餘姚舜凱大酒店，目的地為江蘇蘇州一間幼兒園。根據Google地圖，車程距離約230公里，網約車平台評估後，車費為520.37人民幣。

本來正常不過的訂單，客戶備註一欄才是重點！該女教師表示「身上沒錢付車費」，更提議用「肉體」支付車資，明言「路上可以讓你X幾次，就當車費了，願意就接單哦」。訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單。

圖片引來熱議，有司機留言感嘆「可惜沒搶到」，但也有網友質疑真偽，提醒小心騙局，「不怕仙人跳嗎」、「假的吧？也太明目張膽了」、「看起來不單純」、「如果是男的怎麼辦？」另外，也有人關注到性別和人身安全的問題，提出擔憂和警惕。

值得注意的是，這並不是第一次發生同類型事件。2020年，一名22歲女子曾在搭乘出租車時提出類似的「肉體抵車資」要求，但遭到司機的拒絕，最終被送到了派出所並被刑事拘留。

此一事件引發對於網絡平台和出行行業監管的討論，同時也引發了對於社會道德和性別觀念的反思；毫無疑問，任何形式的性交易都應該被禁止和打擊，保護好自己的人身安全和尊嚴才是最重要的。

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