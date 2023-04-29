被霸凌逼跪叫爺爺 陝生跳樓亡 家長：本以為同學打鬧

寶雞中北職業學院男學生遭同學霸凌輕生，他一年前還獲得過學校運動會項目第一名。（取材自封面新聞／受訪者提供）

陝西省寶雞市一名15歲職業學校男學生，被同學毆打下跪，最後想不開選擇跳樓結束生命；出事前一晚小羅打電話向媽媽傾訴，可惜未能阻止憾事。警方調查發現，男學生在出事前一周多次遭到暴力對待，施暴者有3人，其中一人年滿18歲，已對其採取刑事強制措施。

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封面新聞報導，學生家長羅明接到寶雞中北職業學院電話，得知兒子在教學樓裡「摔跤」，怎料趕到醫院時，人已經送到太平間，在場的老師才坦承，孩子是跳下來的，讓人悲痛欲絕。

家長淚訴，兒子性格開朗，喜歡體育運動，一年前還獲得學校運動會項目第一名，「出事前一天晚上，他給媽媽發微信 語音，提到有人讓他跑腿買速食麵，他不願意去，被人打了，還逼他下跪叫爺爺」，語音中可以聽到，男學生說道「把我臉打紅了」、「讓我給他下跪，喊他爺爺」。

家長本以為是學生之間的打鬧，考慮到家裡距離學校有50多公里，打算過兩天再到學校，「想不到有別的原因，就想追查一下他挨打的情況」，直到警方調查發現，男學生曾被多次毆打。