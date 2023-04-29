懷疑妻子出軌 浙江男「擰鬆車輪螺絲」險害命

懷疑大8歲的妻子出軌，90後男子擰鬆螺絲，妻子開車時輪胎飛走了。（取材自都市快報）

浙江寧波發生一起驚悚的丈夫謀殺妻子案件，90後老公懷疑80後老婆出軌，竟然擰鬆車胎螺絲，造成老婆開車時輪胎脫落險些喪命。法院以「破壞交通工具罪」判處丈夫3年有期徒刑，4年緩刑。

極目新聞報導，劉男與羅女為夫妻，直到2022年1月，雙方因感情不和而鬧離婚，劉男懷疑妻子小羅婚內出軌，為了跟蹤妻子行蹤，他從網上購買了GPS定位器，裝在羅女引擎蓋下。但是沒過多久，就被妻子去汽車 修理店的過程中發現了。

劉男仍不死心多次跟蹤，堅持要找到妻子出軌證據，但都探尋無果。失去耐心的劉男心想，「既然找不到妻子出軌的證據，不如讓妻子無法開車出去」。

2022年4月，劉男向附近汽車修理店借來作案工具扳手，將妻子汽車左側2輪胎上的數顆螺絲轉鬆，以為妻子會因為車輪開動時的異響從而放棄外出。

沒想到，羅女未察覺車子有異常便開車外出，行駛途中聽到車子傳來奇怪聲響，認為應該只是小故障便不以為意，不料再行駛一段路程，車子朝左一沉，左前輪胎竟和車體分離，所幸當時車速不快，羅女讓車子自動停下，並未造成傷害。

羅女報警後，警方發現左側後輪的螺絲也是鬆動狀態，「倘若汽車再行駛一段距離，左後輪必定也會脫落，屆時可能造成更嚴重的後果」。

在監視器與證人證言等證據下，劉男認罪，並表示他很後悔。海曙區人民檢察院經審查後依法對其提出公訴，劉男以「破壞交通工具罪」被法院判處3年有期徒刑，4年緩刑。