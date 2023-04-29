我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

懷疑妻子出軌 浙江男「擰鬆車輪螺絲」險害命

中國新聞組／北京29日電
懷疑大8歲的妻子出軌，90後男子擰鬆螺絲，妻子開車時輪胎飛走了。（取材自都市快報）
懷疑大8歲的妻子出軌，90後男子擰鬆螺絲，妻子開車時輪胎飛走了。（取材自都市快報）

浙江寧波發生一起驚悚的丈夫謀殺妻子案件，90後老公懷疑80後老婆出軌，竟然擰鬆車胎螺絲，造成老婆開車時輪胎脫落險些喪命。法院以「破壞交通工具罪」判處丈夫3年有期徒刑，4年緩刑。

極目新聞報導，劉男與羅女為夫妻，直到2022年1月，雙方因感情不和而鬧離婚，劉男懷疑妻子小羅婚內出軌，為了跟蹤妻子行蹤，他從網上購買了GPS定位器，裝在羅女引擎蓋下。但是沒過多久，就被妻子去汽車修理店的過程中發現了。

劉男仍不死心多次跟蹤，堅持要找到妻子出軌證據，但都探尋無果。失去耐心的劉男心想，「既然找不到妻子出軌的證據，不如讓妻子無法開車出去」。

2022年4月，劉男向附近汽車修理店借來作案工具扳手，將妻子汽車左側2輪胎上的數顆螺絲轉鬆，以為妻子會因為車輪開動時的異響從而放棄外出。

沒想到，羅女未察覺車子有異常便開車外出，行駛途中聽到車子傳來奇怪聲響，認為應該只是小故障便不以為意，不料再行駛一段路程，車子朝左一沉，左前輪胎竟和車體分離，所幸當時車速不快，羅女讓車子自動停下，並未造成傷害。

羅女報警後，警方發現左側後輪的螺絲也是鬆動狀態，「倘若汽車再行駛一段距離，左後輪必定也會脫落，屆時可能造成更嚴重的後果」。

在監視器與證人證言等證據下，劉男認罪，並表示他很後悔。海曙區人民檢察院經審查後依法對其提出公訴，劉男以「破壞交通工具罪」被法院判處3年有期徒刑，4年緩刑。

汽車

上一則

曾掌「天下糧倉」 前國家糧食局長張務鋒涉貪起訴

下一則

香港海鮮舫珍寶廚房船底 高院下令保存

延伸閱讀

扁媳黃睿靚緩刑原因「難拒婆婆要求犯案」

扁媳黃睿靚緩刑原因「難拒婆婆要求犯案」
20年受賄1.9億 杭州市委前書記周江勇認罪

20年受賄1.9億 杭州市委前書記周江勇認罪
遭舉報曾罵「支那人」 浙江考公狀元不被錄取

遭舉報曾罵「支那人」 浙江考公狀元不被錄取
浙江學霸考公務員成績第一 遭舉報辱華後不錄取

浙江學霸考公務員成績第一 遭舉報辱華後不錄取

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償