2個月只休2天…上海24歲女工猝死 公司：她自願加班

劉超男的上崗證。（取材自瀟湘晨報）

河南 一名24歲的女子劉超男今年2月才開始在上海一間工廠打工，不料4月15日傍晚被宿舍室友發現躺在床上死亡。她的丈夫王珂趕來時，劉超男的遺體已被送到殯儀館。王珂控訴，妻子從入職到身亡只放過兩天假，3月的工時還長達327小時，懷疑是過勞導致猝死 。派遣公司則稱劉超男是「自願加班」，願走司法途徑解決。

瀟湘晨報報導，劉超男2月從老家河南到上海青浦區的一間電子廠打工，她的丈夫王珂則在蘇州吳江另一家電子廠上班，兩人結婚四年，有兩名孩子。案發當晚，王珂突然接到妻子宿舍室友打來的微信 視頻，稱劉超男「怎麼也叫不醒」，要他趕快過來看看。等王珂趕到時，只見到了人力公司的一名工作人員，對方稱劉超男已經被送到了殯儀館。

涉事公司。（取材自瀟湘晨報）

王珂表示，劉超男今年初在網路上看到招工廣告後去應徵，與安徽林威德人力資源有限公司簽訂派遣合同，來到上海比路電子股份有限公司打工。夫妻分隔兩地，上下班時間不一樣，常常每天只能通過微信簡短問候。

王珂說，妻子的死與她的工作強度有關。出事後，人力公司拒絕給他妻子的打卡加班紀錄、合同原件等，是他發現妻子最近的工資還沒有發，以討要工資的名義拿到工資條以及明細。工資條顯示，劉超男3月的工時為327小時，單價為每小時18元人民幣，工資為5419.42元（人民幣，下同，約787美元）。

王珂稱，妻子剛入職時是上白天班，但沒過多久就換成夜班，每天從傍晚7時半工作到次日早上7時半，中間有兩次吃飯時間。事發當天，劉超男下班後曾回覆他微信，還打電話回老家與孩子們視訊。但晚上6時許，劉的室友發現她已斷了氣。

劉超男的孩子。（取材自瀟湘晨報）

王珂說，妻子在此前身體並無異常。「之前幾次她說好累」，妻子從2月多入職到出事，總共只休息了兩天，一天是剛從白班被調整成夜班那天，另一天是清明節。事發當天接診劉超男的醫院急診科人員告訴他，劉超男可能是「猝死」，但未能出具書面報告。

報導稱，劉超男工作的上海比路電子股份有限公司以負責人不在為由未回應；而派遣公司張姓負責人則表示，公司沒有強制要求加班，劉超男是「小時工」，多勞多得，也不會一直上夜班，每周可休息一或兩天。

張姓負責人還說，如果確實是過勞死亡，可以走工傷（亡）程序，但家屬不願意進行屍檢，而是直接提出200萬元索賠，因此雙方無法達成一致。

王珂說，妻子當初為了想多賺點錢照顧家裡，才離鄉打工。王說，妻子之前說五一節可能會有一兩天假，兩人計畫著要在上海好好逛逛，到東方明珠等地標打卡，因為妻子到上海後忙於工作，都還沒有時間觀光，但如今一切都成了泡影。出事當天劉超男為孩子下訂的兩個水杯，也無法親手送到孩子們手中了。