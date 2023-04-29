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中足協又有人落馬 網譏：已達11人 牢裡可組足球隊

中國新聞組／北京29日電
中國足協前副主席李毓毅28日被官宣落馬。（取材自中國足球協會官網）
中國足協前副主席李毓毅28日被官宣落馬。（取材自中國足球協會官網）

中國足協連月來不斷有高層或者前高層落馬，體育反腐風暴持續延燒，28日最新消息是足協前副主席李毓毅被查，官方指其「涉嫌嚴重違法」，而中超前董事長馬成全也被查，理由是「涉嫌違紀違法」。至此，足協系統已有11名高官落馬，網友譏諷，可在牢裡組足球隊。

本報系聯合報報導，湖北省紀委28日通報上述兩人被查的消息，兩人目前都正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局記檢監察組和湖北省監委監察調查。

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，李毓毅、馬成全與此前被查的中國足協原副主席于洪臣，是連續三任的中超公司董事長。

中國足協系統連月來已有多人被查。此前據澎湃新聞1日統計，過去141天內已有9名足協相關人士被查。北京日報在李毓毅落馬後也指出，足協系統已有超過十人接受調查。

中央社則報導，至此，足協系統已有11名高官落馬。中國網友譏稱，現在人數湊到了，可以在牢裡組成一支足球隊。

在社群微博，許多網友譏稱，現在人數湊到一套先發了，可以在牢裡組一支足球隊，並指整個足協領導班子，基本上被「一鍋端」了。還有不少網友譏稱，11人不夠，還缺替補及教練。

另據紅星新聞消息，中國最高人民檢察院28日指出，中國教育部體育衛生與藝術教育司原司長王登峰（正廳級）涉嫌貪污罪、受賄罪一案，由山東省監察委員會調查終結，由山東省德州市人民檢察院審查起訴。

王登峰2014年當選中國足協副主席，2015年起，任中國全國青少年校園足球工作領導小組辦公室主任；2022年，擔任中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任，2022年8月落馬。

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