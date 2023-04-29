曾掌「天下糧倉」 前國家糧食局長張務鋒涉貪起訴

糧食系統官員近年頻頻落馬，2022年中國國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒被查。（取材自環球時報）

新華社報導，掌管「天下糧倉」的中國國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由四川省德陽市人民檢察院審查起訴。近日，德陽市人民檢察院已向德陽市中級人民法院提起公訴。

報導指出，檢察機關起訴指控被告人張務鋒利用擔任山東省工商行政管理局黨組成員、副局長，山東省臨沂市委副書記、市長，山東省政府黨組成員、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在工程承攬、幹部選拔任用等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

2022年6月15日，中央紀委國家監委發布消息稱，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。新浪新聞報導，在張務鋒落馬前兩個月，中央第八巡視組進駐國家發展改革委黨組。

另據港媒報導，國家發展和改革委員會副主任林念修日前因嚴重違紀，被降級為副司級巡視員。消息透露，林念修因為男女關係等生活作風問題而「出事」，國務院 很快將正式免去其職務，提早退休 。國家發改委門戶網站「委領導」28日一欄顯示，林念修名字已經被撤下，不再擔任國家發改委黨組成員、副主任職務。林念修曾任前副總理曾培炎秘書，在發改委參與粵港澳大灣區 建設等工作。