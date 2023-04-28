「胡鑫宇案」造謠摘器官、人體實驗…多名自媒體人被拘

江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現，圖為媽媽李連英去年暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下的照片。（取材自上觀新聞）

此前備受關注的江西中學生胡鑫宇 自縊事件中，針對個別自媒體帳號惡意編造「器官移植」、「人體實驗」、「熊貓血」、「血衣」、「碎骨」等謠言「蹭流量」「帶節奏」，及杜撰虛假事實、製作虛假場景、炮製虛假錄音、拼接監控視頻、仿冒當事人等違法犯罪活動，政法機關及時依法懲處，並依法依規對相關帳號採取關閉措施。

香港 文匯報報導，江西公安 機關查明，網民陳某某為博眼球、引流量，假冒「光頭」老師，拍攝威脅家屬私了的視頻上傳網絡。目前，檢察機關已依法對陳某某涉嫌尋釁滋事案提起公訴，相關網絡帳號已被關閉。

又如，廣西公安機關查明，網民黎某某為吸粉引流擴大影響，在網絡上發布自製謠言視頻，編造「胡鑫宇被老師失手殺死」、「學校化糞池找到女人屍骨，出現案中案」、「光頭老師刪除監控視頻」等謠言，造成惡劣影響，目前黎某某已被依法處以行政拘留的處罰。

再如，吉林公安機關查明，網民劉某某為吸粉引流帶貨牟利，在網絡上多次發布謠言視頻，編造「胡鑫宇是被光頭失手打死的，原因是胡鑫宇手上的錄音筆裡有秘密」、「光頭強，校長均被帶走，一鍋端了」等謠言，使其粉絲數快速增加，目前劉某某已被依法處以行政拘留並處罰款的處罰。