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紐時：中國逾6.6萬條審查規則 控制搜索引擎

中國新聞組／北京28日電
據多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」稱，審查最認真的是微軟的搜索引擎必應，這是在中國運營的唯一一個外國搜索引擎。（路透）
據多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」稱，審查最認真的是微軟的搜索引擎必應，這是在中國運營的唯一一個外國搜索引擎。（路透）

紐約時報引用多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」 報告指出，有超過6.6萬條規則控制著人們在中國通過搜索引擎獲得的內容；其中審查最認真的是微軟的搜索引擎必應（Bing）。這項報告氀據顯示中國的審查機制不僅變得更加普遍，而且更加隱蔽。「如果是非常敏感的話題，你可能得不到任何結果，或是獲得的結果僅來自一些事先批准的網站」。

紐約時報報導，多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」報告指出，包括必應在內的搜索引擎已經創建了算法來「硬審查」被認為具有政治敏感性的搜索，不提供搜索結果或將結果限制在選定的來源，這些來源通常是遵循共產黨路線的政府機構或國家新聞機構。

研究人員研究了八個網路平台：搜索引擎百度、搜狗和必應；社群媒體微博、抖音、嗶哩嗶哩和百度知道；還有電商巨頭京東。

所有這些平台都受到廣泛的法律限制，長期審查犯罪活動、淫穢、色情、暴力和血腥內容，此外還有幾乎所有被視為威脅共產黨統治和社會穩定的政治、種族或宗教內容。最近還擴展到限制誹謗國家英雄或烈士、非法代孕以及有關北京新冠疫情的誤導性或虛假信息。

報導指出，研究發現，微博對「中國間諜氣球」的搜索結果加以限制，這樣一來，尋求了解美國2月擊落偵查氣球事件的人只會看到來自中國官方信源的信息。

報告稱，中國科技公司採用的規則比必應更多，必應是中國允許的為數不多的外國科技平台之一。但與百度相比，必應的規則範圍更廣，影響的搜索結果也更多。一般來說，他們還限制來自更多域名的結果。

微軟是少數仍在中國運營的外國科技公司之一，它承認在中國運營需要遵守中國的審查法，而谷歌拒絕這樣做。

報導稱，微軟在中國的處境常常令人擔憂，該公司的產品面臨當局的打擊。2019年，必應本身被短暫屏蔽。2021年，微軟以監管和競爭障礙為由，在LinkedIn進入中國7年後關閉在該國的業務。

諾克爾說，這項研究強化了這樣一種論點，即外國科技公司在限制審查制度或政府的其他要求方面無能為力。例如，中國已表示將限制人工智慧在聊天機器人中的運用，微軟已經為必應推出了這樣的聊天機器人。

根據加拿大多倫多大學網路安全研究小組公民實驗室的報告，中國的網路搜尋引擎有超過6...
根據加拿大多倫多大學網路安全研究小組公民實驗室的報告，中國的網路搜尋引擎有超過6.6萬條審查內容的規則。（示意圖，取材自Pixabay）

微軟 百度 紐約時報

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