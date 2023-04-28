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玩手遊不接急救電話 害孕婦流產…陝官再爆收賄遭雙開

中國新聞組／北京28日電
西安急救中心前主任李強遭點名。（取材自每日經濟新聞）
西安急救中心前主任李強遭點名。（取材自每日經濟新聞）

陝西西安急救中心前黨總支副書記、主任李強違規收禮，接受不當宴請，不擔當不作為等，再遭陝西省紀委監委點名。通報稱，李強先後收受禮品、禮金計6萬餘元（人民幣，下同），在疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺，上班時間仍玩網絡遊戲。目前李強已被開除黨籍、開除公職，移送檢察機關依法審查起訴。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，2022年初，西安高新醫院發生一起孕產婦流產事件引起社會廣泛關注。當時一名孕婦肚子疼，打120一直占線，撥打110後她被送去西安高新醫院，送到醫院已是晚上。網友稱，婦女到醫院卻無法就診，因核酸檢測超過4小時，最後耽誤太久大出血，「醫院看實在不行了才接診，結果進了手術室，8個月大的胎兒因治療不及時流產」。

經省、市衛生健康委組織專家調查，認定該事件是責任事故，通報稱，西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的西安市急救中心黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分。

同年7月，陝西省紀委監委官網發布的「雙開」通報指出，李強在涉及人民群眾生命安全的緊急時刻，罔顧群眾合理訴求，給人民群眾生命安全帶來重大風險隱患；違反工作紀律，不正確履行職責，長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠，在西安市衛健系統形成不良風氣，對西安市疫情防控工作造成嚴重負面影響和不良後果。

此外，李強違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、購物卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；利用職務便利，損公肥私，以虛開發票、提高合同金額等方式侵吞公款；大搞權錢交易，為有關企業在業務承攬方面謀利，並非法收受巨額財物，違反國家法律，涉嫌玩忽職守、貪污及受賄犯罪。

李強 疫情 手術

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