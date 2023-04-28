參加20大精神培訓 青海6官員黨校裡豪飲1人醉死

青海省廳級官員飲酒過量，導致一名幹部死亡，示意圖。（路透）

中共 中央紀委國家監委27日公開通報青海6名黨員領導幹部在培訓期間飲酒，6人喝了7瓶白酒，導致1名幹部死亡，通報指涉案的省委秘書長等人已被雙開（開除黨籍、開除公職）。這是中共18大以來，中央紀委首次對某一省分違反中央八項規定精神問題進行通報。

這起省級幹部喝酒喝到死的消息引起網民極大討論，網民稱這麼大的領導涵養、自律，應該都是出類拔萃的，不會像某些基層領導以土皇帝自居，但這事件卻讓再度刷新了人們的認知底線。

北京青年報旗下微信 公號「政知見」報導，據中央紀委國家監委網站27日消息：2022年12月11日，在青海省舉辦黨政主要領導幹部學習貫徹黨的20大 精神培訓班期間，時任青海省委委員、省政府黨組成員、秘書長師存武，組織時任省委委員、省農業農村廳廳長李青川，省委委員、省文化和旅遊廳廳長王學文，省委委員、海北藏族自治州委書記多傑，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒。

師存武利用職權要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜餚，李青川提供8瓶白酒，當晚6人共飲用7瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議，一名幹部在學員宿舍被發現死亡。死亡的是57歲的多傑。

通報批評師存武等人身為重要崗位「一把手」，在黨20大剛閉幕，青海省委全面學習宣傳貫徹黨的20大精神、舉辦學習培訓班期間，帶頭違反中央八項規定精神違規聚餐飲酒，罔顧中央三令五申頂風違紀的典型。

通報稱，經黨中央批准，決定開除師存武黨籍、公職，李青川留黨察看二年、政務撤職，王學文撤銷黨內職務、政務撤職。洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職處分。

網友稱，參加成員四人是省委委員，帶頭的是省委秘書長，另兩人是省內事業單位的一把手。飲酒的人，飲酒的時間和地點，都刷新了人們的認知。

18大以來，這是中共中央紀委國家監委首次對某一省分違反中央八項規定精神問題進行通報，並且是指名道姓通報曝光典型問題。