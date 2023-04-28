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中拐童案 2主嫌伏法 梅姨未落網 受害家屬盼會面問線索未如願

中國新聞組／北京28日電
申軍良和鍾丁酉26日晚在直播中呼籲關注案情。（ 取材自封面新聞）
申軍良和鍾丁酉26日晚在直播中呼籲關注案情。（ 取材自封面新聞）

涉及九名被拐賣兒童的「梅姨」案兩名主犯張維平、周容平已於27日執行死刑，但傳說中的「梅姨」是否真有其人仍是謎。受害者家屬申軍良和鍾丁酉盼在死刑執行前見案犯一面，盼獲本案未尋獲三名孩子更多線索，但未如願。律師則表示，已將疑似「梅姨」照片上交，尚不知罪犯被處死前是否指認。

來源：YouTube

綜合媒體報導，廣州市中級人民法院發布消息稱，廣州中院於27日對申聰等九名兒童被拐案的兩名主犯張維平、周容平執行死刑。該案被拐走的九名受害人中，至今仍有三人未被尋獲。

該案受害人家屬之一申軍良22日和本案未尋獲的鍾彬的父親鍾丁酉一同前往廣州，希望在死刑執行前見案犯一面，希望得到本案未尋獲的三名孩子的更多線索，但一直未能如願。

申軍良稱，27日早上，他曾和兩主犯的家屬之一約定見面，希望將他的手寫信在親人會見時帶給案犯，「懇求張維平、周容平給三個未找到孩子的家庭，留下最後的善良。」但雙方最後未能見面。 

27日下午，申軍良撥通案犯家屬的電話，但雙方溝通並不愉快，申軍良稱，案犯家屬稱死刑即將執行，並責怪他沒有諒解案犯，隨後掛斷電話。申軍良和在場的多名被拐孩子家屬都表示，「我們沒法對人販子諒解，希望以後不要再有拐賣。」

申軍良表示，「雖然終於等到這一天，但也擔心沒找到的孩子怎麼辦。」他仍希望與兩名罪犯的家屬見一面，看看二人被執行死刑前，有沒有向家屬透露線索。

據廣州中院消息，2004年12月至2005年1月間，周容平等人經密謀後，入戶強行搶走一名幼兒，隨後交給張維平販賣；2003年9月至2005年12月間，張維平還單獨拐賣兒童8名。張維平曾交代，這些拐賣兒童案，均透過一名被稱為「梅姨」的中間人完成交易。

北京國標（青島）律師事務所律師孫文學日前發帖稱，傳言中涉嫌參與數起兒童拐賣案的「梅姨」已落網，孫文學說，由於認識「梅姨」的人販子張維平將被執行死刑，他緊急發聲是希望能促成張維平指認「梅姨」。

廣州增城警方回應稱，經初步核實，「梅姨」並未在廣西柳州落網。

此次「梅姨落網」風波發生後，增城警方稱，截至目前有關「梅姨」的證據僅為口供，並未有其他實質性的證據。警方從未放棄對「梅姨」的調查。

申軍良與其他幾名被拐兒童家屬早前在廣州市增城區人民法院。 （取材自荔枝新聞）
申軍良與其他幾名被拐兒童家屬早前在廣州市增城區人民法院。 （取材自荔枝新聞）

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