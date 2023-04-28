安徽網紅偷貓凌虐 上傳慘狀挨轟 被逮致歉：給我機會

徐志輝拍攝虐貓影片po網。（取材自抖音）

暱稱「杰克辣條」的中國美食 網紅徐志輝，被爆偷走別人飼養的貓咪帶到樹林凌虐，還拍成影片po網炫耀，他被捕後遭治安拘留，並受到全網砲轟；他坦承犯案發文致歉，稱感到非常羞恥、懊悔和抱歉，「請大家給我一次機會」。

綜合媒體報導，飼主在貓咪失蹤後便開始追尋，結果26日晚發現愛貓竟被偷走虐待，於是報警求助。據警方說明，進一步調查發現，徐志輝涉嫌3月15日在小樹林內虐待貓，並拍成短影片放在對話群組，影片中的貓咪染血逃竄，模樣令人揪心不忍。

網友指出盜貓人就是知名美食網紅「傑克辣條」，他曾在群組叫囂虐貓不犯法；雖然當地沒有動物保護法，但是網友仍認為有違反社會善良公序的問題。

安徽阜陽阜南公安 在線通報，29歲徐志輝在樹林內虐貓，並拍攝成短視頻在QQ群內分享，受網民和動物保護人士譴責，造成惡劣社會影響；根據「治安管理處罰法」有關規定，公安機關依法對徐志輝予以治安拘留。