四川大學教室亮燈活春宮 百人觀戰直播 情侶還遭圍堵

微博上流傳1段過百名學生在校內奔跑影片，聲稱是當時眾人朝該對男女追跑的情況。（取材自微博）

中國社交平近日瘋傳四川一對大學情侶竟在教室內開燈上演「活春宮」，消息立即驚動大批住宿生，數百人跑到現場在課室遠處「觀戰」，更有人拿出專業相機拍攝和以手機 直播分享。據網上流傳的照片，當男女主角完事想離開課室時，不少學生隨即追上前，希望看清究竟男女主角是誰，場面混亂。目前相關學校則未回應事件。

來源：YouTube

據香港 01引述中國媒體報導，微博 近日瘋傳聲稱在「四川傳媒學院」拍攝的照片及影片，顯示一處教學大樓內的課室燈火通明，一對男女竟然在深夜上演「活春宮」，由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的住宿生看得一清二楚。

消息傳出後，驚動愈來愈多住宿生前去湊熱鬧，更有人舉著專業的長焦鏡頭相機拍攝，有人則以手機進行網上直播，並旁述這對情侶每個動作；另外部分人則在同學之間的通訊軟件群組進行即時文字轉播，還催未到場的同學快點趕到現場，結果有數百人圍觀該對情侶在課室「激戰」。

另外部分人則在同學之間的通訊軟件群組，進行即時文字轉播。（取材自微博）

網傳教學大樓外的「花生友」為了看清該對情侶的廬山真面目，等到他們完事離開課室時立即追上。微博上更流傳一段過百名學生在校內奔跑影片，聲稱是當時眾人朝該對男女追跑的情況。據報目前校方並未回應事件。