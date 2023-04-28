20年受賄1.9億 杭州市委前書記周江勇認罪

杭州市委前書記周江勇被控受賄近人民幣2億元，安徽省滁州市中級人民法院27日一審開庭，他當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。（取材自澎湃新聞）

浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇，被控受賄近人民幣2億元，安徽省滁州市中級人民法院27日一審開庭，周江勇當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。

中新社報導，案件在安徽省滁州市中級人民法院公開審理，周江勇被控在2001年至2021年期間，利用職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或透過其親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣1.93億多元。檢察機關提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

在庭審中，檢察機關出示相關證據，周江勇及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表辯論意見，周江勇進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

現年56歲的周江勇是浙江寧波人，曾任寧波市委常委、舟山市委書記、溫州市委書記等職。2017年6月出任浙江省委常委，不到一年，再改任杭州市委書記。

仕途一度被普遍看好的周江勇，2021年8月因貪汙落馬，2022年1月被「雙開」（開除黨籍和公職），他被指「對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張」等，也是首個被指與資本勾連，支持資本無序擴張的「老虎」。

2022年9月，中共 中央紀委國家監委對十起違反中央八項規定精神典型問題進行公開通報，其中涉及周江勇的違紀違法細節。另據電視專題片「零容忍」披露，周江勇利用公權力為其弟周健勇經商提供幫助，讓其創辦的公司拿到寧波地鐵 移動支付系統統籌權等，堪稱「搞家族式腐敗」。