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拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

多關771天…前電器巨頭顧雛軍 國賠維持43萬元

中國新聞組／北京27日電
顧雛軍。（取材自新京報）
顧雛軍。（取材自新京報）

前電器巨頭科龍電器董事長顧雛軍因挪用資金等罪名服刑逾7年，上訴後獲減刑，但他實際服刑時間已超出再審判決確定刑期771天。此前，顧雛軍申請國家賠償，要求補償1.2億元（人民幣，下同，約1733萬美元）損失。最高人民法院日前維持原來決定，向顧雛軍支付43萬元（約6.2萬美元）賠償金，及返還罰金8萬元。

來源：YouTube

香港01報導，2005年，顧雛軍作為董事長被列出8項涉嫌犯罪行為移送刑事調查，包括侵佔、挪用33.2億元，詐騙2.078億元，詐騙國有土地及侵佔利益，虛假出資、抽逃註冊資金，編制虛假銀行票證、提供虛假財務報告，偽造身份證、公司印章，開設帳外秘密帳戶，涉嫌挪用8033萬元用於非法目的。

2008年，廣東佛山市中級法院對顧雛軍案一審作出判決，顧雛軍被判12年有期徒刑，執行10年，並處罰款680萬元。法院二審駁回上訴，維持原判。顧在監獄服刑7年多後，於2012年9月出獄。

顧雛軍其後向最高法院提出申訴。2019年4月，最高法院對顧雛軍再審一案進行宣判，判決撤銷部分罪名，並將刑期改為5年。

不過，顧雛軍已實際服刑7年多，超出再審判決刑期771天，於是向法院提出國家賠償。法院指出，由於國家賠償法規定了統一的人身自由賠償金標準，不因賠償請求人的職業、收入不同而有所差異。所以按規定的日賠償金標準，對顧雛軍作出的人身自由賠償金28萬7000餘元和精神損害撫慰金14萬3000元的決定。

顧雛軍（右二）出獄後向最高法院提出申訴。最高法院的再審判決僅保留了挪用資金罪一個...
顧雛軍（右二）出獄後向最高法院提出申訴。最高法院的再審判決僅保留了挪用資金罪一個罪名，並將刑期改為5年。（取材自微博）

詐騙 監獄 香港

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