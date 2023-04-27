爺爺墓碑寫女兒不寫兒孫 侄子告姑媽 法官引古籍講道理

張強（化名）因墓碑落款問題將姑媽告上法庭。圖為示意圖，與新聞無關。（取材自瀟湘晨報）

湖北武漢 法院日前審理一起因墓碑署名問題引發問題的案件，一名男子張強（化名）因姑媽在爺爺墓碑落款只寫爺爺女兒，而沒寫兒子和孫子，因此告上法庭。中院法官認定此舉侵犯張強的人格權益，判決墓碑上的署名要變更為「兒子女兒們孫 敬立」，並特地引述古籍把道理說清楚。

「名字被刻上男友親人墓碑，分手後女方將其告上法庭要求除名」的新聞近日登上熱搜，引發對墓碑署名權益的討論。瀟湘晨報報導，湖北武漢法院日前也審理一起因墓碑署名問題引發問題的案件。

案件中，張強的父親在1994年因病去世，爺爺則是在2017年去世。2017年4月24日，老人次女將父母骨灰以樹葬的形式進行了合葬，並在樹下安放了約三、四十公分的臥碑，臥碑刻有父母名字，落款為「女兒們敬立」。此舉引起了張強不滿。

張強說，爺爺去世當天，他去墓地看到墓碑已提前做好，刻字的時候沒有和他商量，墓碑沒有刻他名字，當天他就提出異議並一直找二姑媽協商，但是二姑媽不接電話。陵園的工作人員表示可以刻字，但是要出示墓地證，而墓地證在二姑媽手裡，需要她配合。

後來因為想在爺爺墓碑上留下名字的想法沒有實現，張強以侵害人格權為由將二姑媽告上了法庭。2022年，武漢洪山區法院對該案進行一審判決，依據「向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年」的規定，以超過訴訟時效為由駁回了張強的起訴。

之後張強提起上訴。2023年1月5日，武漢市中級人民法院立案，後進行審理。武漢中院在近期審理後予以改判，認定此舉侵犯張強的人格權益，判決墓碑上的署名要由「女兒們敬立」變更為「兒子女兒們孫 敬立」。