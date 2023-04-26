公司聚餐多點1份肉 實習生被炒…網友熱議2重點

某企業實習生因公司團建聚餐時多點了一份雞肉，第二天立即被老闆開除。貼文引發網友熱議。（取材自微博）

在中國，企業員工一起「團建」（team building）聚餐本是增加溝通、增進感情的事，但一名剛進某企業實習生在微博 分享自己的經歷，他在公司聚餐後，次日就被開除，僅僅只是因為自己沒吃飽而讓服務生多加了一份雞肉。有網友認為此事是老闆太小氣；也有網友認為，當事人情商需要提高。

一名網友在微博發文稱，他在公司團建活動中和老闆坐在同一張桌子，為了這場聚餐，他還特意沒吃晚飯，因此等到老闆入座時，他已飢腸轆轆。老闆當時說，「不夠吃可以再加點」，他便把自己的那份菜吃完後，再找服務員加了自己愛吃的雞肉，當時「吃得很滿足」。

誰知第二天，就收到公司HR讓他離職的消息，讓事主感到「很迷茫」。

此事被搬運到微博，話題是：「因為聚餐吃太多被辭退了」登上微博熱搜榜。有網友指責當事人的老闆太摳門，「這麼小氣的老闆，不為他工作也無所謂」。

但也有不少網友指出，事件真實原因可能是當事人情商需要提高，「你還加了份雞肉，『放開吃』不是叫你反客為主！」，「可能老闆不在乎吃多少，而是細節中看為人處事和情商吧。」有人出主意說：「但凡開玩笑當問下老闆，能不能加個雞肉？也不會是這個結局」。