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梅西簽名金球被快遞搞丟…價值9.9萬 只賠90元

中國新聞組／上海26日電
價值9萬9800元的世界杯幸運金球。（取材自新民晚報）
價值9萬9800元的世界杯幸運金球。（取材自新民晚報）

住在江蘇南通的足球迷薛先生，在去年世界盃足球賽期間，購買了兩顆FIFA官方授權的金球紀念品，收到產品後，他將一顆金球寄給上海的朋友，沒想到被快遞搞丟了。由於這個金球的底座有球星梅西（Lionel Messi）的簽名，首發價為9萬9800元（人民幣，下同，約1.4萬美元），但由於包裹並未保價，快遞公司只願意「退一賠六」，賠運費的6倍90元。

新民晚報報導，這個FIFA世界盃官方授權商品「勝利榮耀 幸運金球」由32枚官方授權紀念章拼接而成，採用創新炫彩金工藝，高亮黑UV鋼琴烤漆基座，穩穩托起金球球體，黑色專屬包裝高端大氣。限量定製款底座是有梅西的親筆簽名，特許首發價為9萬9800元。

薛先生表示，收到金球後，他叫了EMS上門取貨，寄給上海市青浦區的朋友。當天下午，攬投員上門取貨，將物品打包後取走，包裹顯示重量為3.26kg，運費15元，未保價。

如此昂貴的物品為何沒有選擇保價，薛先生解釋，主要是出於對EMS的信任。EMS簽收都會有電話通知，要本人簽字，「從南通到上海也就隔日達，我就大意了沒有保價」。

薛先生回憶，物流顯示「簽收」，但朋友回到家，找了一圈也沒有找到。監控錄像顯示，快遞員將包裹錯放到了隔壁業主的家門口。但後來上門詢問該業主，該業主則回稱，「沒有收到包裹」。

對此，EMS承認確實是自身責任，願意承擔相關賠償。按照相關規定，對於未保價的包裹發生丟件，EMS執行的賠償標準是「退一賠六」，也就是說，除了退回所收取的運費外再額外賠償6倍的運費。如果按照這一標準，該包裹的賠償金額為90元（運費15元）。

薛先生顯然不能接受。他提供了自己購買金球的付款記錄和發票，及取件時的視頻，證明寄遞的包裹確實為價值9萬9800元的金球，並要求EMS按照實際價值進行賠償。目前，雙方仍在協商。

另據紅星新聞報導，在這個問題上，有案例可參考。2022年8月，公司A在公司B處購買了33公斤焊條，在快遞退貨過程中，快遞件丟失。公司A要求快遞公司賠償損失。快遞公司認為公司A未購買保價服務，只能對運費的7倍進行賠償。

湖南省株洲市天元區人民法院經審理後認為，快遞公司應當對丟失的貨物按照實際損失賠償4萬4200元。

價值9萬9800元的世界杯幸運金球。（取材自新民晚報）
價值9萬9800元的世界杯幸運金球。（取材自新民晚報）

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