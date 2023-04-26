我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平與澤倫斯基26日電話長談

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

嬰兒搭高鐵哭鬧 母被批「帶娃就不得了」她被回嗆「孕婦也不得了」

中國新聞組／北京26日電
中國2名女子在高鐵上爭吵。（取材自星視頻）
中國2名女子在高鐵上爭吵。（取材自星視頻）

搭車時遇上嬰兒哭鬧不已，你能忍受嗎？重慶高鐵上有兩名女子，一人是孕婦，一人是寶媽，兩人因為啼哭嬰兒發生激烈爭吵。網上閱讀量衝破達3.6億，「圍觀」的網友認為對嬰兒應多一點包容，反而是對罵的兩人成為被批評的對象，「大人上陣吵架，不怕影響別人」？　

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，前排女子對著後座帶娃的女子怒吼：「不要帶個孩子就不得了。」女子稱她本想睡覺，卻因後排嬰兒一直在耳邊吵鬧而影響睡眠。寶媽也也不甘下風高聲回罵：「那你是個孕婦你也不得了。」

此事引發網友熱議，有網民對孕婦深表同感稱，「孕婦受激素水平影響，本身情緒容易激動，要對孕婦多一點寬容。」但也有網民指出，應該對嬰兒與５、6歲兒童，應多給予些寬容，「抱在手上的嬰兒真的比較不好哄不好帶」。另外也有網民建議，列車應設置「靜音車廂」提供給有需要的人士，減少不必要的社會矛盾。

華商網此前報導，有人建議高鐵設置「兒童車廂」，但陝西省社會科學院副研究員、實踐哲學研究室主任王曉勇不以為然，他說，只有在自然的環境下，孩子才能學會成長，關注他人，沒有「兒童車廂」的列車，才有利於培養孩子的社會公德，有助於整個社會健康發展。

北京青年報也曾發表評論表示，高鐵設置「兒童車廂」是治標不治本。「請勿打擾」的本意可以理解，但「強制隔離」的做法卻很難恭維。家長要盡到教育、安撫、疏導孩子的責任，學會與孩子溝通，了解其訴求。而公眾對待這一階段的孩子及其家長應盡量多些寬容和接納度，抑或是自備些「防噪音」工具。

北京 教育

上一則

熊貓「萌蘭」屢翻牆逃家 網猜：都是為了他？

延伸閱讀

中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵
方芳：祖國高鐵一等座都比「台灣省」高鐵商務座舒服

方芳：祖國高鐵一等座都比「台灣省」高鐵商務座舒服
南加華人捐贈物資 500華裔非法移民獲人道救助

南加華人捐贈物資 500華裔非法移民獲人道救助
超強孕婦 台網紅懷第7胎挺8個月孕肚登山「爬三座101」

超強孕婦 台網紅懷第7胎挺8個月孕肚登山「爬三座101」

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
安徽一所高中近日發生校園抗議事件，多名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲撻伐一名男學生，高喊「渣男！渣男！」。(視頻截圖)

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

2023-04-22 11:00

超人氣

更多 >
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院
買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款