嬰兒搭高鐵哭鬧 母被批「帶娃就不得了」她被回嗆「孕婦也不得了」

中國2名女子在高鐵上爭吵。（取材自星視頻）

搭車時遇上嬰兒哭鬧不已，你能忍受嗎？重慶高鐵上有兩名女子，一人是孕婦，一人是寶媽，兩人因為啼哭嬰兒發生激烈爭吵。網上閱讀量衝破達3.6億，「圍觀」的網友認為對嬰兒應多一點包容，反而是對罵的兩人成為被批評的對象，「大人上陣吵架，不怕影響別人」？

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，前排女子對著後座帶娃的女子怒吼：「不要帶個孩子就不得了。」女子稱她本想睡覺，卻因後排嬰兒一直在耳邊吵鬧而影響睡眠。寶媽也也不甘下風高聲回罵：「那你是個孕婦你也不得了。」

此事引發網友熱議，有網民對孕婦深表同感稱，「孕婦受激素水平影響，本身情緒容易激動，要對孕婦多一點寬容。」但也有網民指出，應該對嬰兒與５、6歲兒童，應多給予些寬容，「抱在手上的嬰兒真的比較不好哄不好帶」。另外也有網民建議，列車應設置「靜音車廂」提供給有需要的人士，減少不必要的社會矛盾。

華商網此前報導，有人建議高鐵設置「兒童車廂」，但陝西省社會科學院副研究員、實踐哲學研究室主任王曉勇不以為然，他說，只有在自然的環境下，孩子才能學會成長，關注他人，沒有「兒童車廂」的列車，才有利於培養孩子的社會公德，有助於整個社會健康發展。

北京 青年報也曾發表評論表示，高鐵設置「兒童車廂」是治標不治本。「請勿打擾」的本意可以理解，但「強制隔離」的做法卻很難恭維。家長要盡到教育 、安撫、疏導孩子的責任，學會與孩子溝通，了解其訴求。而公眾對待這一階段的孩子及其家長應盡量多些寬容和接納度，抑或是自備些「防噪音」工具。