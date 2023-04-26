上海女財務侵占630萬公款幫兒還賭債 公司被偷到只剩20元

上海一間公司的63歲女財務，為幫兒子還賭債，侵占630多萬元人民幣公款。（視頻截圖）

上海一間公司的63歲女財務，為了幫37歲兒子還賭債，竟利用職務之便侵占公司630多萬元（人民幣，下同，約91.3萬美元），公司帳戶最後甚至只剩下20元人民幣，老闆得知後一度崩潰地說「沒當場氣死就不錯了」。

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綜合媒體報導，63歲女子包起驊（化名）和37歲兒子因涉嫌詐騙 罪、職務侵占罪，被上海市金山區人民檢察院依法提起公訴。

據報導，包女兒子2005年讀大學期間接觸網路賭博，不僅輸光學費、生活費，還欠了近30萬元的賭債。包起驊得知後雖然劈頭痛罵，但仍默默地還清了兒子所有賭債，只因怕事情搞大會耽誤兒子的前程。

兒子畢業後，2010年進入上海一家證券 公司工作，成家立業後卻依舊沉迷賭博，短短幾年又輸掉近100萬元；包起驊為了兒子的家庭，還將唯一的一套房產賣了抵債。

報導指出，包女兒子2014年時希望母親能說服閨密郭阿姨，幫他買理財產品做業績，然而包起驊不知兒子其實已經離職，口中的理財產品是虛構的。兒子事後辯稱，「家裡的房子賣掉後，之前的債還剩下幾十萬元沒還」，所以他想博一把翻本。

郭女拿出120萬元人民幣給包女兒子理財，但郭女最後起疑；包起驊只好湊出9萬元人民幣，以利息的名義給了郭女。不過，兒子的賭債越欠越多，包起驊只能聯合兒子編織更多的謊言，最後還將歪腦筋動到公司上。

在公司擔任財務的包起驊，在2019年到2021年間，侵占了公司630多萬元，到最後公司帳目只剩下6020元，還把6000元轉走。老闆酈女得知帳目只剩20元時一度崩潰，氣憤表示「我沒有當場氣死就不錯了」。包起驊說，從公司拿錢這件事，兒子其實一直知情。