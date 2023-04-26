「創建文明城市」瀋陽剪網線 人民日報砲轟

小區內被剪斷的網線。（取材自燕趙都市報縱覽新聞/受訪者提供）

人民日報健康客戶端發表評論文章，批評遼寧瀋陽市當局為創建「全國文明城市」，剪斷17個居民小區的網線。當天網上隨即流傳瀋陽市委宣傳部發出的「懇請刪除帖文」的公函，稱為免「引發不必要的負面輿情」，盼人民日報刪除帖文。

題為「形式主義害人害己，創文創衛不能給群眾添堵」評論文章指出，瀋陽一名網友19日在短視頻中吐槽，小區來了幾名施工人員，稱因為「創城」，裸露在外的網線需「入地」，但網線被剪斷後一直都沒有人處理，至今還處於「斷網」狀態。小區裡還掛出一條「創城辦對本小區進行升級改造」的橫幅，並留下一個聯繫電話。撥打該電話，對方卻表示不知情。社區表示，有17個小區的網線被剪斷，但沒有接到相關部門因「創城」要剪斷網線的通知，也不清楚是誰剪的。瀋陽市和平區委宣傳部則要求立即撤掉小區裡的橫幅，稱沒有通知掛這個橫幅。

文章稱，一些地區在創建「全國文明城市」中偏離創建的真實本義，大搞形式主義、面子工程，特別批評瀋陽為此剪斷了裸露在外的網線、要求網線「入地」，導致數萬用戶至今仍斷網，質疑涉破壞通訊設施罪。

隨後網上流傳一份落款「瀋陽市委宣傳部」，還加蓋了公章的紅頭文件。函件指出，小區「斷網」是個別地區工人施工不當造成，與瀋陽創建文明城市工作無關；還稱當局按中央及省委部署，持續優化營商環境，處於振興發展的關鍵時期，「特別需要各級各類媒體的支持，共同營造良好的輿論環境」，懇請人民日報刪除該帖文。25日晚，該文件內容在社交平台被刪。人民日報文章仍可搜尋到。

全國文明城市由中央精神文明建設指導委員會辦公室評出，尤受各地政府重視，耗費大量人力物力申報，經常被批評為形象工程。