無錫城管制服1套4500元？ 網批這麼貴 得標公司：差點賠本

招標公告中的截圖。（取材自極目新聞）

江蘇無錫濱湖區城管採購制服每套平均要價4500多元（人民幣，下同）的消息近日引發議論，對此，濱湖區城管局工作人員稱「一套制服」包含全年的多套衣服和鞋子，招投標過程公開透明。有媒體刊發評論呼籲，官方官網僅以套餐價格顯示，易惹誤會，不妨明確標註明細。

每日經濟新聞報導，4月23日，一則網友質疑江蘇無錫市濱湖區城管採購制服價格過高的帖子在網上流傳開來，其中提到無錫市濱湖區城市管理局一份2022年4月21日的制服採購招標公告中，共採購制服47套（男31套，女16套），預算 金額21萬5822元。

該網友據此計算出，平均每套制服4591元。「這麼貴的制服，花的是不是納稅人的錢呢？」質疑「這衣服能穿幾年？每年都採購一次？」。

據報導，在簡要規格描述中顯示，此次共採購制服47套，其中男式制服31套和女式制服16套，但制服一套包含：春秋常服1套、春秋茄克執勤服1件、冬季茄克執勤服1件、制式襯衣（短袖）1件、單褲2條、肩章配件1套、單鞋2雙、棉皮鞋1雙、皮涼鞋1雙等。

濱湖區城管局官方網站還顯示，2022年5月12日，常州方捷服飾有限公司中標了2022年濱湖區城市管理局城管制服採購項目，實際成交價格為19.5142萬元。

據報導，針對網友質疑的每套制服4000多元的情況，該局工作人員說，「這裡的『每套』不是大家理解的一件上衣、一條褲子，而是春夏秋冬所有的一整套衣服，包含春秋常服、執勤服、防寒衣等，這個是我們沒有寫清楚。」

該局另一名工作人員解釋，清單中的一套春秋常服價格在500元左右，一雙鞋子價格為200多元，4000多元是包含多套制服和鞋子的價格。同時，城管部門制定招標價時，參考了市場價格，實際中標價比招標價略低，招標是委託第三方公司執行，流程合法、公開、透明，且按規定城管制服是每四年換一次，並非每年招標採購。

大皖新聞致電該招投標第三方採購代理機構江蘇長江工程諮詢有限公司，相關工作人員王先生稱，自己單位當時是以最低價中標，接單後還因利潤 過低，而被領導批評。

極目新聞發表評論稱，雖然事情大致是說清楚了，但依然引發網友熱議，這其中有「先入為主」的因素。在一些網友的觀念中，覺得採購應該是有「油水」的，中標價格再低也會含有「好處費」在內的腐敗成本。

評論認為，每次「採購制服」之類引發質疑，主要是公開透明度不夠，僅以套餐價格顯示，容易引來誤會，不妨明確標註明細，諸如整套制服一共是多少件，每件是多少錢，是首次配發，還是期滿換發，都可以詳細坦誠相告，這樣就能打消疑問，獲得外界的更多理解。