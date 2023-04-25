戴3萬元耳釘半年後 內蒙女官露面…媒體：該有權威結論了

李少莉引起爭議的著裝。（取材自新黃河）

去年因在公開場合著裝奢華、配戴售價約3萬（人民幣，下同，約4341美元）的耳釘（耳環）引發風波的內蒙古呼和浩特女副局長李少莉，事件半年後，被網友注意到重新公開露面。對於當時事件不了了之，有媒體刊發評論呼籲，「3萬元耳釘事件」該有權威結論了。

封面新聞報導，呼和浩特市行政審批服務局網站刊登，3月30日，呼和浩特市行政審批和政務服務局召開2023年度黨的建設暨黨風廉政建設工作會議，黨組書記、局長韓文相主持，局領導班子、調研員、各黨支部書記、機關各科室（部門）及所屬二級事業單位負責人參加會議，會場照片中有李少莉的身影，就坐在局長的旁邊。

此前，2022年10月29日，呼和浩特市召開新冠肺炎疫情 防控新聞發布會。會上，該市行政審批和政務服務局副局長李少莉介紹了患者住所消毒的重要性和相關情況步驟。視頻畫面顯示，李少莉妝容比較精緻。

另有網友注意到，李少莉佩戴的耳釘疑似法國著名奢侈品牌梵克雅寶，官網售價高達3萬元。而她脖子上繫的絲巾疑似愛馬仕品牌，售價在4000元以上。

對此，當地12345政務服務便民熱線一位工作人員表示，呼和浩特市紀委監委已經知悉此事。

據公開官方簡介，李少莉為排名第二的副局長。其工作分工為：協助局長工作，分管辦公室、政策法規科、放管服改革推進科、業務指導科、市場准入科、交通城管科、文教衛體科、公共事務科等。

極目新聞24日發表評論指出，網友為何盯住李的耳釘不放呢？這與她在一場新聞發布會上的表現有關。當時，她手指著稿子發言，語氣生硬，讓人感覺其對業務不熟悉。妝容精緻，業務不熟？有人不滿意，感覺她有問題。

評論寫道，佩戴一個昂貴的耳釘，並不代表某位官員就一定有問題，但網友心中一定有疑問：這個耳釘是真是假，多少錢買的？雖然這是個人私事，既然因為一場新聞發布會而引發，官方大可以進行調查，然後詳細說明即可，給公眾關切一個交代，也是給李少莉一個說法，根本沒必要藏著掖著。

評論認為，現在李少莉再次引發關注，不就是上次的事沒有處理斷根嗎？當時媒體報導，呼和浩特市紀檢監察機關接線人員表示，若相關部門受理，後期相關辦案部門會介入進行調查。也就是說，官方有沒有介入調查，都沒有明確的結論，更遑論有一個明確的結果了。