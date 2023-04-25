群組竟發色情照 大學馬克思院長被撤職
南京東南大學馬克思主義學院（簡稱「馬院」）院長袁久紅24日傳出遭免職，原因是袁久紅日前在一個名為「高校馬院院長工作群」的微信群裡，發布了一張女性私密處特寫相。這個群組的成員共332人，從截圖訊息來看，成員均為各大學馬院高層。
由於這張不雅照迅速在網路瘋傳，東南大學官網隨即於24日發布通知免去袁久紅的職務。袁久紅同時也是東南大學黨委宣傳部長。
通知稱，「網傳我校馬院負責人袁某某在某微信群裡發不雅圖片，學校對此高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去其院長職務」。
東南大學在通知中表示，「我校始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。感謝社會各界對學校工作的關心」。
不少網友對於東南大學的處置表示支持，認為唯有如此才能起到以儆效尤的作用。但不少人更關心的是，究竟這張不雅照的當事人是誰？袁久紅這張相片原本是要發給誰？但也有人為袁久紅緩頰稱，「哪個男人沒發過色情照？」
事實上，微信是可以限時回收已發出的相片或文字。但袁久紅發了這張不雅照後，一直沒有回收這張相片，導致不斷被人截圖外傳。因此也有網友問：「300多人的群裡，怎麼就沒人教他怎麼撤回信息？」
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