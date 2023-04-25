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上海商場5樓跳下 男身亡、砸傷1女 目擊者：保安攔不住

中國新聞組／上海25日電
網傳紅衣男子跳樓現場。（視頻截圖）
網傳紅衣男子跳樓現場。（視頻截圖）

位於上海的龍湖上海閔行天街商場內，日前一名男子墜樓後砸到一名女顧客。據目擊者表示，兩人被急救人員帶走。

紅衣男子爬到十幾米高的圍欄外面。（視頻截圖）
紅衣男子爬到十幾米高的圍欄外面。（視頻截圖）

極目新聞報導，一名目擊者稱，事發當日下午5時左右，她正在龍湖上海閔行天街內，突然聽到有人喊叫。她看到一名穿紅衣的男子爬到十幾米高的圍欄外面，扶著欄杆行走。周邊圍有多名疑似工作人員與其交涉，該男子在小步移動幾步後，從樓上墜落，結果砸到一樓一名路人。急救人員趕到後，將兩人帶走。

另據紅星新聞報導，5樓一名商戶工作人員稱，自己目擊了此次事件。跳樓男子從5樓跳下，砸中了樓下的一名行人，「他當時在欄杆外面，就趴在（欄杆）那裡，有保安攔，跟他說了兩句，然後他自己就跳下去了，砸到了一個女子」。目擊者表示，當日商場人並不多，後續有警方和120來處理此事，「很快就處理好了」。

工作人員表示商場正在正常營業，不清楚此事，還稱此事已經處理。

據報導，警方稱，確有一男子在該商場內跳樓，砸中一名女顧客。民警迅速到場處置。目前，該跳樓男子因搶救無效死亡，被砸女顧客經救治已無生命危險。事件正在進一步調查之中。

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