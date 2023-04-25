黨報光明日報評論部副主任董郁玉 被以間諜罪逮捕

以自由派觀點及對中國社會尖銳觀察著稱的中國資深作者、前哈佛大學 研究員、黨報光明日報評論部副主任董郁玉，近期被當局以間諜罪指控抓捕。一直不願對外公開消息的董郁玉的家人，近近日不得不向外界透露他被捕及將被起訴的消息。

華盛頓郵報、紐約時報、華爾街日報等媒體，24日都對董郁玉被捕的消息進行了詳細報導。

美國之音報導，1962年出生的董郁玉1987年畢業於北京 大學法律系，獲法學碩士。曾任美國哈佛大學尼曼研究員、日本 慶應大學訪問學者、北海道大學公共政策大學院（研究生院）教授。幾十年來，董郁玉一直與包括外交官和記者在內的外國人士廣泛交往，以充實個人的寫作。

不過，據董郁玉的家人表示，目前當局認定他與外國人的這些交往是他可能是為日本和美國服務的「外國特務」的證據，並在他今年2月21日與一位日本外交官在北京新僑飯店午餐時將他拘捕。

華郵報導說，董郁玉的家人最初將他被拘捕的消息保密，希望當局能減輕或放棄對他的指控。但是，在上個月被告知他的案子將被起訴後，他的家人不得不向外透露他被捕的詳情。

報導說，鑒於中國司法體系幾乎100%的定罪率，董郁玉幾乎肯定會被定罪，可能被判處長達十多年的刑期。

目前，已經有60多位知名的現任及前任記者和學者簽署了一份呼籲敦促董郁玉的呼籲書，其中包括華盛頓郵報披露水門事件的鮑勃·伍德沃德(Bob Woodward)、曾任川普總統白宮副國家安全顧問的前華爾街日報駐華記者博明（Matthew Pottinger，馬修·波廷格）等人。

報導表示，董郁玉的案件表明，中國當局為了阻斷中國公民與被視為「外部顛覆勢力」的外國人的交往，越來越采取極端的做法。

報導表示，據與董郁玉案熟悉的人稱，只有他的律師能看到的相關指控，引用了他與外國人的聯系。

董郁玉2006至2007曾任哈佛大學尼曼研究員、2010年是日本慶應大學的訪問學者、2014年是北海道大學的訪問教授。他在五大黨媒之一的主要面向知識分子的光明日報工作了30多年，被抓捕時距離退休還有三個月。

報導表示，董郁玉的家人表示，當局沒有他的任何金錢交往或金錢利益的證據。他的家人要求匿名，因為擔心當局的報復或網上民族主義粉紅的騷擾。

報導說，董郁玉的家人在24日發布的聲明中說，「希望調查人員能夠理解，他的外國關係沒有疑點，不過是他正常工作的一部分，是世界多數地區人與人之間的正常交往。」

報導表示，與董郁玉一起午餐的日本外交官沒有被拘捕，但是遭到扣留多個小時。日本政府後來曾要求中國道歉，但是中國外交部回應稱，日本外交官在中國從事了與身分不符的活動。

報導說，在去年11月下旬中國幾十個城市和近百所高校爆發反對嚴厲防疫封城政策的抗議後，當局更加緊了對社會的控制。而董郁玉被逮捕被外界看作是在習近平第三個總書記任期內當局重新畫定行為界限的最新跡象。