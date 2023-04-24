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女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

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女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

中國新聞組／即時報導
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

中國多家媒體24日報導，南京東南大學馬克思主義學院（簡稱「馬院」）院長袁久紅遭免職的消息。原因是袁久紅日前在一個名為「高校馬院院長工作群」的微信群裡，發布了一張女性私密處特寫相。這個群組的成員共332人，從截圖訊息來看，成員均為各大學馬院高層。

由於這張不雅照迅速在中國網路瘋傳，東南大學官網隨即於24日發布通知免去袁久紅的職務。袁久紅同時也是東南大學黨委宣傳部長。

通知稱，「網傳我校馬院負責人袁某某在某微信群裡發不雅圖片，學校對此高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去其院長職務」。

東南大學在通知中表示，「我校始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。感謝社會各界對學校工作的關心」。

不少網友對於東南大學的處置表示支持，認為唯有如此才能起到以儆效尤的作用。但不少人更關心的是，究竟這張不雅照的當事人是誰？袁久紅這張相片原本是要發給誰？但也有人為袁久紅緩頰稱，「哪個男人沒發過色情照？」

事實上，微信是可以限時回收已發出的相片或文字。但袁久紅發了這張不雅照後，一直沒有回收這張相片，導致不斷被人截圖外傳。因此也有網友問：「300多人的群裡，怎麼就沒人教他怎麼撤回信息？」

南京東南大學24日通報，將該校馬克思主義學院院長袁久紅免職。（取材自封面新聞）
南京東南大學24日通報，將該校馬克思主義學院院長袁久紅免職。（取材自封面新聞）

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