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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

上市公司被詐 萬支手機全空盒 7300萬貨款難收回

中國新聞組／北京24日電
南京華脈科技公司。(取材自微博)
南京華脈科技公司。(取材自微博)

近來，市值約19.48億元人民幣(約2.8億美元)的上市公司華脈科技連續修訂5年的年報引起外界關注。其宣布修訂公司2017年~2021年的年報，原因是公司在相關業務中遭遇了詐騙，1.15萬台手機竟全是空盒子，7300多萬元貨款難收回。

每日經濟新聞報導，華脈科技在「關於前期會計差錯的更正公告」中披露，公司對2017年度的應收帳款調減7829.14萬元，對這一年的營業收入調減7043.76萬元，淨利潤調減661.14萬元。

上市公司稱，2017年，其通過招投標流程取得了西安電信的手機終端業務訂單。2017年6月2日，華脈科技全資子公司南京華訊科技有限公司同西安電信簽訂「採購合同」，同月向西安晴森通信工程有限公司支付2732.54萬元購買了4500台手機，西安晴森按合同約定將貨物運送至西安電信門口，由西安電信簽收。

此後，華脈科技多次與時任西安電信企業管理部和法律事務部副總經理的林洋商洽蘋果手機採購業務。2017年9月8日，華脈科技與西安電信簽署了「採購合同」約定，上市公司向西安電信提供1000台iPhone 7S、2000台iPhone 7plus、4000台iPhone 8，由上市公司向西安電信指定的西安晴森購買。此後，上市公司陸續向西安晴森支付了4609.89萬元貨款。2017年10月18日，公司收到西安電信「產品接受確認單」，確認收到7000台蘋果手機。

因遲遲未能收到上述兩筆交易的貨款，上市公司2018年5月向南京市中級人民法院提起民事訴訟。而實際上，上述交易實為合同詐騙。

相關裁決書顯示，西安電信稱，林洋通過盜蓋、偽造西安電信、天翼上海分公司印章等方式，同華脈科技簽訂了「三方協議書」、「收貨確認書」等。同時，林洋將網上購買的手機盒子冒充真手機交由華脈科技和南京華訊驗收，同時安排他人冒充西安電信員工進行虛假驗收，並偽造收貨確認單，給上市公司等製造貨物已被接收的假象。2019年1月，林洋涉嫌合同詐騙的刑事案件已由西安市公安局新城分局受理，林洋已被逮捕。

對於上交所對公司內控措施是否完善的質疑，華脈科技曾表示：「在項目審批過程中公司未履行集體決策程序，相應的內控措施執行不夠完善。」華脈科技工作人員近日表示，後續損失不排除挽回的可能，公司也會盡力挽回損失。

手機 詐騙 iPhone

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