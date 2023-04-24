商標爭議愈演愈烈… 被禁產銷? 中國紅牛：虛假信息

近日，泰國天絲醫藥保健有限公司表示收到一份最新的判決書，中國紅牛被禁止生產銷售。(取材自華夏時報)

紅牛商標糾紛愈演愈烈。泰國 天絲醫藥保健有限公司近日表示，收到一份最新的判決書，中國紅牛被禁止生產銷售。中國紅牛23日則回應稱，這是虛假信息。

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華夏時報報導，判決書顯示，2022年10月31日，吉林高院就泰國天絲針對中國紅牛旗下的紅牛維他命飲料（湖北）有限公司、北京 紅牛飲料銷售有限公司、北京紅牛飲料銷售有限公司吉林分公司侵害紅牛商標專用權及不正當競爭糾紛一案，做出一審判決：三家企業立即停止生產、銷售「紅牛維生素功能飲料」，立即停止使用含有「紅牛」字樣的企業名稱，同時連帶賠償原告泰國天絲3000萬元人民幣(約436萬美元)。

泰國天絲方面確認並表示，除了司法上的侵權認定，目前市場上包括京東、天貓、中石油 、中石化、沃爾瑪等在內的主流渠道都已經全面下架了侵權商品「紅牛維生素功能飲料」，即華彬集團生產的紅牛產品。

對此，華彬集團表示，吉林案是一審，是未生效判決，不具有既判力和執行力。同前案性質一樣，這是泰國天絲濫訴的結果。

據報導，從2016年開始，雙方便開始了紅牛系列商標糾紛，其爭議的焦點在於，合作期限是20年還是50年。

有網友感慨稱，原來喝了這麼多年的紅牛居然不是原版。

另據新黃河報導，紅牛的商標之爭可以追溯至上個世紀。1984年，嚴彬在泰國創辦華彬集團，並於1995年與泰國紅牛、泰國天絲在中國合資成立了中國紅牛，擁有了紅牛商標在中國的經營權。並註明協議有效期50年。此後，紅牛飲料的市場體量不斷擴大。不過，也引發了一場品牌爭奪戰。2016年8月，泰國天絲宣稱20年授權期滿，並以侵害註冊商標專用權及不正當競爭為由，對華彬集團運營的多家公司提起訴訟。

但中國紅牛方面對此並不認可，其一直對外強調雙方的協商授權期限為50年。此後，雙方之間爆發了超過20起訴訟案件。