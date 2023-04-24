吸鐵石操縱？天氣原因？閩體彩開獎球卡住 被疑造假

視頻顯示彩球堆積在出口處，旋轉幾秒後落下。(取材自紅星新聞)

中國體育彩票福建「31選7」第23092期12日開獎。開獎視頻中，多個中獎彩球在出口處停留數秒後才掉落，先後有五個彩球堆積於出口下方、未沿斜坡下滑，引發網民質疑其中涉及人為操縱，懷疑開獎系統可能存在吸鐵石，但被福建省體育彩票管理中心否認，一度稱是「天氣原因」，引發不滿。

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上游新聞報導，福建省體育彩票管理中心工作人員23日稱，「開獎圓球停在斜坡頂端不往下滾」是小概率事件，發生原因可能是天氣原因，「有一點點細微的操作，沒有讓它順著往下走」，到底是什麼原因，該中心也不了解。

另據紅星新聞報導，福建省體育彩票管理中心宣傳部一工作人員說：「我們聯繫了生產搖獎機的廠家，目前在等待生產廠家回覆具體是什麼原因導致彩球卡住。」該工作人員稱，以前曾有中獎彩球未滾落至斜坡最底部，但從未出現過彩球堆積在出口下方的情況。

對一些網友「可能存在吸鐵石」的猜測，上述工作人員稱，「可以肯定不會」。該工作人員解釋稱，每次開獎前，體彩中心工作人員會檢查搖獎機，公證人員則會對彩球進行稱重、外觀檢驗等檢查，只有公證人員才能接觸到彩球，且搖獎機的設備生產廠商已得到國家體育總局的認證。

據報導，搖獎機廠商上海軍體科技器材公司一工作人員說：「比如說（搖獎）速度很快、球的旋轉率很快的話，球就有可能在出口處幾秒再掉下來，就像投籃一樣，碰撞時旋轉速度太快，籃球也會在籃筐上旋轉後再掉下。」而對於彩球堆積在出口下方、斜坡最高處的情況，工作人員稱此前從未接到過這類反饋。