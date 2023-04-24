盼在人販子死刑見一面 梅姨案家屬：兒還沒找著 盼線索

申軍良和鍾丁酉。(取材自封面新聞)

驚動一時的拐賣兒童「梅姨案」（又或申聰案），至今仍有三名兒童未被尋獲。不過，該案主犯張維平、周容平的死刑判決近日已獲最高法核准，被拐兒童的家屬紛紛趕往廣州，希望向法院申請在死刑執行前見上兩名主犯一面，以了解未落網的「梅姨」及未被尋獲的兒童更多線索。

封面新聞報導，2016年3月，周容平、張維平等5名「人販子」被警方抓獲。2018年12月，廣州中院作出一審死刑判決。法院審理查明，2003年至2005年期間，張維平刻意搭訕結識被拐兒童的家長，乘其不備抱走小孩，並販賣牟利，累計作案八宗；此外，周容平與另外3名嫌犯密謀闖進出租房內，將兒童申聰的母親捆綁，強行抱走申聰後交給張維平販賣。申聰被拐案曾一度成為社會關注焦點。

據張到案後交待，他拐賣的9名兒童都是通過「梅姨」找到買家。目前，「梅姨」身份尚未查明。

2020年3月，在廣州警方安排下，被尋回的申聰與親生父母認親。截至2021年10月，被張維平等人拐賣的9名兒童，已找回6人，仍有3人未尋回。

報導指出，昨日（23日）中午，申聰的父親申軍良和同案未尋獲被拐兒童的父親鐘丁酉一同從廣州市中級人民法院走出。他們表示，「人販子被執行死刑的時間，法院還未明確。我們想在人販子被執行死刑前見面，看看能否從他們嘴裡得到一些梅姨以及其他沒被找到的孩子的線索。上午和法官申請後，法官說死刑執行前僅有犯人的直系家屬可以會見，受害人家屬是不能的，法官答應，會幫我們傳達想和張維平說的話。」

申軍良也向社會呼籲，把他們的聲音傳到張維平、周容平家屬那邊：「如果他們能夠給出更多線索，我們受害者家屬願意放棄剩餘未執行民事賠償。」

齊魯晚報報導，申軍良擔心，人販子被執行死刑後，後期指認梅姨可能存在困難。