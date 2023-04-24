中國人來美找代孕 危及國安？「藉機拿綠卡 全方位滲透」

美國智庫「傳統基金會」生命、宗教和家庭中心的助理研究員艾瑪·沃特斯（Emma Waters）在採訪中稱，中國人來美找代孕「威脅美國國家安全」。圖為示意圖，非當事人。（取材自pexels攝影師Leah Kelley）

觀察者網引述美國媒體報導，美國智庫「傳統基金會」生命、宗教和家庭中心的助理研究員艾瑪·沃特斯（Emma Waters）在採訪中稱，中國人來美找代孕「威脅美國國家安全」。她表示，這一「威脅」源於美國政府根本無法「調查父母是誰、孩子是誰，以及中方參與程度」。

報導指出，美國只有部分州允許有償代孕，包括人口規模前兩名的加州 和德州 ，相關法律也沒有要求申報代孕合同信息。沃特斯認為，美國政府應通過法律要求披露所有與境外人士簽署的代孕合同，以進一步了解「問題規模」。

她表示，根據目前已知消息，加州似乎是中國人來美代孕的主要地區，一些加州代孕中心提供中英雙語服務，甚至在中國有辦公室。

報導稱，在美國代孕合同費用可高達10萬美元。

美國憲法第14條修正案確立所有在美國本土出生的人都可自動獲取美國身份，這也包括在美代孕產生的孩子，後者年滿21歲後，其父母也可以獲得美國綠卡 。沃特斯認為，讓「實際上是中國人」的人獲取美國護照身分，是「中國對美國社會全方位滲透的進一步延續」，因為他們可以在美國的一些核心產業工作。

報導提到，代孕行業在中國是政府強力打擊的非法產業。中共中央政法委員會的政務新媒體平台「中央政法委長安劍」曾於2021年1月發文表示，「因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國」，「絕不是遵紀守法」。