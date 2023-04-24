張家界「約死」翻版？四川天鵝林場3人服毒 全都90後

什邡天鵝林場密林中，驚傳3人服毒死亡。天鵝林場常年被迷霧籠罩，異常幽靜，被稱為成都周邊「迷霧森林」。(取材自紅星新聞)

繼張家界天門山景區發生4名年輕人疑「約死」跳崖，警方昨天證實，再有3名90後年輕人在四川德陽什邡天鵝林場深處服毒身亡，但未具體說明情況。這起事件迅速衝進微博 熱搜，有人質疑是「跳崖事件翻版」，「跳崖才半個月又有人服毒，當今的年輕人都怎麼了」，「年輕人活得太累了」，「這樣下去社會會出大問題」。

中國網路昨天流傳3名年輕人在四川德陽什邡天鵝林場內服毒自殺，林場附近商家稱，服毒自殺的是3個年輕人，一個92年出生，一個95年出生，一個97年出生。22日已有相關部門和救援隊前往查看情況，但3人已去世。周圍商戶還是正常營業，但當地警方表示不方便透露案情。

這則消息迅速被網民瘋轉，且立即登上微博熱搜，有網民質疑這類年輕人自殺事件幾乎都是先「網傳」後，警方才在輿論壓力下緩慢證實，此前發生在張家界的跳崖事件也是一樣；也有網民問怎麼沒有媒體去現場證實或澄清，部分媒體的報導還疑似「被刪除」，反而讓整起事件「欲蓋彌彰」。

在幾經「網傳」下，四川省什邡市公安 局官方微博終於發布較為詳細的通報指出，4月22日17時許，該局接群眾報警稱，在什邡市某林場內發現3名死者，其中為來自外地的1女2男。

通報稱，警方已查明，4月20日下午，謝某（女，30歲，四川巴中人）、周某某（男，26歲，福建泉州人）、梁某某（男，23歲，河南 許昌人）等3人由外地到達天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。目前，相關善後處置工作正在有序進行中。

由於張家界4日剛發生1女3男共4名年輕人疑「約死」跳崖自殺事件，迄今尚無相關單位公布案件細節，又發生四川德陽什邡天鵝林場自殺事件，不少網民在微博留言，多數猜測這3名年輕人也是「相約自殺」，且可能是張家界跳崖事件引發的「自殺潮」效應：「這在心理學上稱之為社會認同，當個體有不確定感時，會根據他人的行為指導自己的行為」。

有網民質疑，張家界跳崖事件後，媒體報導多起「約死」群，甚至「起碼或有某一邪惡平台在引導」，但迄今未見警方大規模掃蕩，「網警該嚴打了」。許多網民認為這些年輕人選擇輕生，主要原因是現在的社會大環境造成，「這種事件會越來越多，年輕人活得太累了！」，「這樣下去社會會出大問題」。