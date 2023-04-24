秦嶺大熊貓耳朵被咬掉一塊成V形 養育中心急發聲
先前出借美國的大熊貓狀態不佳的模樣，引起中國網友痛罵虐待。但近日陝西秦嶺四寶科學公園的大熊貓的耳朵被「鄰居」咬出一個大缺口；此外，成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓也被發現淋雨，引發網友質疑飼育員「故意不收回」，讓一些網友質疑「說國外照顧不好大熊貓，我們自己呢？」。
來源：YouTube
極目新聞報導，日前有秦嶺四寶科學公園的遊客發視頻稱，熊貓阿寶通過護欄找熊貓七仔玩，並一直挑釁它，隨後阿寶的耳朵就被七仔咬成「V形」，缺了一角；網友心疼地表示：「隔著屏幕都感覺到痛。」
對此，工作人員回應表示，阿寶耳朵無大礙，飼養員會隨時關注，如果受傷會緊急治療。七仔是雄性，旁邊如果是雌性可能會比較興奮，上半年是繁殖期，熊貓情緒也比較激動。
另據南方都市報報導，日前網傳大熊貓「福祿」淋雨引發關注。成都大熊貓繁育研究基地隨後發布消息稱，日前突降大雨，福祿的飼養員發現情況後立即將福祿收回室內，雨停後又將福祿放出至室外活動場。然而臨近中午時分又開始下雨，飼養員立即開展回收動物工作，同時保持「重錘門」處於開啟狀態。
經調取現場監控視頻核實後，中間存在時間差，並不存在故意不收回的情況。且經飼養員、獸醫第一時間仔細檢查，福祿身體健康，情緒平穩，「我們將持續關注它的身體狀況，確保其平安健康」。
上一則
中國宣布與新加坡聯合軍演 參加亞洲國際海事防務展
下一則
FB留言