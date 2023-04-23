我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸

川妹因擺攤1天只賣5塊飯糰哭上熱搜 5個粉絲變3000個

中國新聞組／北京23日電
蘭語文哭上了熱搜。（視頻截圖）
蘭語文哭上了熱搜。（視頻截圖）

四川25歲女子蘭語文因公司倒閉失業又不想擺爛隨便找工作，於是遠赴武漢擺攤賣「台灣飯糰」自救，不料第一天的收入還可以，第二天竟只賣出5塊，她在自己拍攝的視頻中崩潰，還哭上了微博熱搜第一，話題閱讀量超過1億。有網民不看好她的飯糰生意，也有人為她加油。蘭語文則回應稱，擺攤是短擇，不會是長擇，「感謝大家的鼓勵，我也會更加用力地生活」。

封面新聞報導，蘭語文2020年大學本科畢業，順利在成都找到一份教育類新媒體工作，沒想到2022年末公司倒閉。失業的蘭語文決定到湖北武漢奮鬥，但找工作三個月裡面屢屢碰壁，「我需要交房租，養活自己。」

在擺攤和找工作之間，從小就會做飯的蘭語文暫時選擇了擺攤，賣紫米飯糰和狼牙土豆。沒想到蘭語文第二天竟只賣出5塊飯糰，讓她崩潰痛哭。而這段痛哭影片上傳影音平台後，竟讓蘭語文登上微博熱搜。

剛拍視頻時，蘭語文的帳號只有5個粉絲，都是大學同學和朋友。在陸陸續續發了9個擺攤視頻後，如今已有3000多名粉絲。「有很多人鼓勵我，給我提建議。」

蘭語文的「台灣飯糰」攤子。（取材自封面新聞）
蘭語文的「台灣飯糰」攤子。（取材自封面新聞）

剛擺攤時，蘭語文感覺自己離父母的期待越來越遠，因此她只說自己找了一份兼職。父親聽後說「可惜了」，蘭語文不知道是7000元人民幣工資的工作沒了可惜，還是本科畢業失業找不到工作可惜。後來，蘭語文掙脫了曾經的束縛。「我每天都在勞動，靠自己雙手賺錢，每天都很充實。」

上熱搜後，身邊更多人知道蘭語文在擺攤，大家紛紛發微信鼓勵，她被熱搜嚇到了。蘭語文說，網友的評論既有壓力也是鼓勵，未來她還是打算找一份新媒體相關的工作。

之後，老家父母還是知道了蘭語文的境況。視頻裡，父母還幽默調侃起女兒，「我們家出了一個老闆！」

蘭語文。（取材自封面新聞）
蘭語文。（取材自封面新聞）

武漢 微博 微信

上一則

中國多地傳出二陽 專家：做好藥物儲備

延伸閱讀

訴訟戰打6年…維州男遭警射殺 家屬獲賠500萬

訴訟戰打6年…維州男遭警射殺 家屬獲賠500萬
許氏參業創始人許聖美：我不是模範母親 但孩子是模範孩子

許氏參業創始人許聖美：我不是模範母親 但孩子是模範孩子
5歲時被拐賣26年後回家父母雙亡 女向人販索賠790萬

5歲時被拐賣26年後回家父母雙亡 女向人販索賠790萬
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

2023-04-16 11:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控