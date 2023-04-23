川妹因擺攤1天只賣5塊飯糰哭上熱搜 5個粉絲變3000個

蘭語文哭上了熱搜。（視頻截圖）

四川25歲女子蘭語文因公司倒閉失業又不想擺爛隨便找工作，於是遠赴武漢 擺攤賣「台灣飯糰」自救，不料第一天的收入還可以，第二天竟只賣出5塊，她在自己拍攝的視頻中崩潰，還哭上了微博 熱搜第一，話題閱讀量超過1億。有網民不看好她的飯糰生意，也有人為她加油。蘭語文則回應稱，擺攤是短擇，不會是長擇，「感謝大家的鼓勵，我也會更加用力地生活」。

封面新聞報導，蘭語文2020年大學本科畢業，順利在成都找到一份教育類新媒體工作，沒想到2022年末公司倒閉。失業的蘭語文決定到湖北武漢奮鬥，但找工作三個月裡面屢屢碰壁，「我需要交房租，養活自己。」

在擺攤和找工作之間，從小就會做飯的蘭語文暫時選擇了擺攤，賣紫米飯糰和狼牙土豆。沒想到蘭語文第二天竟只賣出5塊飯糰，讓她崩潰痛哭。而這段痛哭影片上傳影音平台後，竟讓蘭語文登上微博熱搜。

剛拍視頻時，蘭語文的帳號只有5個粉絲，都是大學同學和朋友。在陸陸續續發了9個擺攤視頻後，如今已有3000多名粉絲。「有很多人鼓勵我，給我提建議。」

蘭語文的「台灣飯糰」攤子。（取材自封面新聞）

剛擺攤時，蘭語文感覺自己離父母的期待越來越遠，因此她只說自己找了一份兼職。父親聽後說「可惜了」，蘭語文不知道是7000元人民幣工資的工作沒了可惜，還是本科畢業失業找不到工作可惜。後來，蘭語文掙脫了曾經的束縛。「我每天都在勞動，靠自己雙手賺錢，每天都很充實。」

上熱搜後，身邊更多人知道蘭語文在擺攤，大家紛紛發微信 鼓勵，她被熱搜嚇到了。蘭語文說，網友的評論既有壓力也是鼓勵，未來她還是打算找一份新媒體相關的工作。

之後，老家父母還是知道了蘭語文的境況。視頻裡，父母還幽默調侃起女兒，「我們家出了一個老闆！」