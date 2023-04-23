廣東汕尾外賣員集體罷工 美團高價急調外地騎手

網傳視頻，美團從外地調來騎手。（視頻截圖）

據推特 帳號「李老師不是你老師」消息，因不滿被降低單價和降低待遇，廣東汕尾的美團外賣員集體罷工 ，當晚，美團以高單價加上超時免責從外地緊急調派騎手，解決業務癱瘓問題。

自由亞洲電台引述消息稱，當晚，美團以「高單價+超時免責」從外地急調外賣員。據稱，從外地抽調的外賣員待遇已經超過本地外賣員的要求，引發外賣員群體不滿，認為美團寧願花多成本調異地派人手，也不願意恢復原本屬於本地外賣員的單價和補貼。

目前，在中國的知乎等社媒平台上也有相關消息流傳。

網傳視頻，美團從外地調來騎手。（視頻截圖）

當地網友稱，現在街上的感受是美團騎手很多騎著異地車牌在送外賣，因為剛來新環境，東張西望看導航的騎手特別多。

消息傳出後引發網友熱議。有網友評論說：「美團的做法讓人領略到了資本的力量，面對集體罷工，美團一點不慌，鐵血出擊。」、「感覺這是國內企業的一貫做法，我之前所在的公司也用過這種手段」；還有人嘲諷說，「用群眾鬥群眾，學得好啊！」

也有人網友說：「一貫如此，國情就是這樣，寧願花大價錢制伏上訪者，也不願讓上訪者爭取自己的權益。他們的理解就是，一旦開了口子，就會有連鎖反應。」