川女遇「電梯驚魂」老鼠倒灌湧入 門打開全是盆、碗、籠子雜物

電梯後突然掉到2樓後，電梯門自動打開，一大堆鳥籠包括一隻大老鼠瞬間倒灌進入電梯。（取材自杭州交通）

四川樂山祝姓女子日前早上去上班，乘坐電梯時，電梯突然自動運行到了無人居住的二樓，電梯門隨即自動打開，令她沒想到的是，門打開的瞬間雜物全部往電梯裡面灌，「盆、碗、籠子，還有老鼠。老鼠把我嚇壞了」。祝女士為求生爬過貨架，又發現大門把手被破壞，只好等待救援，脫困過程可說是一波三折。

杭州交通報導，祝女士稱，小區二樓是臨街商舖，電梯二樓的按鍵一直處於關閉狀態。當發現電梯異常後，她立即通過電梯的報警鈴，聯繫了小區的物管。在物管的安慰下，祝女士在電梯裡等待了約20分鐘，依舊沒有人來實施救援。

「神經一直緊繃著，整個過程中都非常害怕。」祝女士說，在等待的過程中，她一直在想怎麼自救，直到她發現堵在電梯門口的雜物架中間縫隙還算大，足夠她爬出去。原本以為出來後就可以離開了，誰知道進到房間後，看到的依舊是雜物架，堆著不少瓶瓶罐罐。

祝女爬進2樓後，看到的依舊是雜物架，堆著不少瓶瓶罐罐，眼前的一幕讓她感到絕望。（取材自杭州交通）

祝女士回憶，繞過貨架，眼前的一幕讓她感到絕望，「發現了唯一能通往外面的門，但門把手被破壞了，大門根本無法打開」。時間過了很久，救援人員才趕來，「從外面把門打開的，我第一時間就跑出去了」。

事情發生後，該小區物業稱，電梯維保公司立即進行了檢修，查明電梯故障原因是安全開關損壞，並進行了更換，同時對電梯進行了全面檢查。電梯外堆放的雜物是臨時堆放的，已經清理。相關負責人稱，該樓層目前正在裝修，暫時把東西搬來放在那裡，「只是裝修的時間才堆放，消防大隊也檢查過了，已經把門口通道清理出來了，門把手也安好了」。